Már elérhető a Baji Balázs gátfutóról készült portréfilm az m4sport.hu-n

A tavaly ősszel visszavonult kiváló gátfutó, Baji Balázs szerepel az M4 Sport weboldalán futó portréfilm-sorozatban, a Sportré második epizódjában. A csütörtöktől elérhető filmből megtudhatjuk, miként él most a korábbi élsportoló, és hogyan gondol vissza élete legmegrázóbb eseményére, amikor nemcsak a pályafutása, hanem az élete is veszélybe került.

Az m4sport.hu saját gyártású sorozata, a Sportré csütörtök délután jelentkezett második részével, amelynek főhőse Baji Balázs, az Európa-bajnoki ezüst- és világbajnoki bronzérmes gátfutó.

A múlt ősszel visszavonult és azóta sportvezetőként is dolgozó atlétáról szóló portréfilmet nézve bejárhatjuk életének legfontosabb állomásait Békéscsabától egészen Budapestig.

Mindeközben megtudhatjuk, hogyan kezdődött a pályafutása, miképp élte meg első mesterének elvesztését, milyen hullámvölgyek tarkították versenyzői karrierjét.

A film a sportoló a magánéletébe is betekintést enged, kiderül, mit tett a válását követően, hogyan rendezte a gondolatait élete legfontosabb versenyén, és mi történt azon a bizonyos napon, amikor nemcsak a pályafutása, hanem az élete is veszélybe került. Sőt a békéscsabai kolbászfesztiválon az m4sport.hu riportereinek Baji Balázs azt is elárulja, mi a titka az igazi csabai kolbász elkészítésének.

A Sportré sorozat célja, hogy a jelenleg is aktív, vagy már visszavonult sportolókat úgy mutassa be a nézőknek, ahogy eddig nem láthatták őket: magánemberként, a gyerekkorukról, a sikerig vezető, sokszor viszontagságos útjukról mesélve.

