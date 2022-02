Éremrekordot remél Pekingtől a történelmi magyar arany kommentátora

A rövidpályás gyorskorcsolyaváltó pjongcsangi győzelmét közvetítő Vásárhelyi Tamás úgy érzi, Pekingből egynél több éremmel térhetnek haza a magyar versenyzők.

Február 4. és 20. között Pekingben rendezik a 2022-es téli olimpiát. A sportolók mellett a játékokat közvetítő M4 Sport kommentátorai, riporterei is a helyszínen készülnek, dolgoznak már. Köztük Vásárhelyi Tamás, aki négy éve Pjongcsangból az első magyar aranyérmet közvetíthette a téli olimpiák történetében, és négy évvel később, a kínai fővárosból is az ő hangja vezeti majd a nézőket a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók versenyei közben. A 2018-as események tükrében most milyen céllal kelt útra?

„Az olimpia előtti héten egy kicsit olyanok voltunk, mint ha sportolók lennénk, hiszen a mi gondolatainkat is a lehetséges Covid-fertőzés és annak elkerülése töltötte ki. Napokig csak egy célunk volt: kijutni valahogy Pekingbe, és a napi tesztelések ellenére végig egészségesnek maradni. Jelenleg ugyanis mindent felülír a vírushelyzet, ha a médiamunkások közül valaki pozitív mintát ad, akkor a sportolókhoz hasonlóan rá is elkülönítés vár, ráadásul nem tudja ellátni a munkáját sem. Kommentátorként ezen túl nehéz konkrét szakmai célt megfogalmazni, de szeretném a korábbi olimpiákon mutatott lelkesedésemet, felkészültségemet most is megmutatni. Ha pedig újra lesz magyar szempontból is izgalmas közvetítés, akkor jó lenne most is átélni a pjongcsangihoz hasonló katarzist. Bár kommentátorként természetesen nincs részem a sikerben, de ha egy magyar sportoló érmet szerez vagy olimpiai döntőt fut, akkor fontos, hogy a hangommal még emlékezetesebbé tegyem a pillanatot” – mondta a 46 esztendős kommentátor az M4sport.hu-nak.

A négy évvel ezelőtti aranyérem közvetítését sem tulajdonítja személyes sikernek, azt inkább, hogy őt jelölték a feladatra. Úgy véli, szakmájában komoly rang, ha valaki riporterként vagy egyéb televíziós feladatkörben egy olimpián dolgozhat, ez a munka ugyanis sok sportszerető álma. Azt külön szerencsének tekinti, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya lett a sportága, hiszen sífutásban vagy alpesi síben vélhetően kevesebb magyar sikernek örülhetünk majd a következő években.

„Egy kommentátornak ez a csúcs, a pjongcsangi váltó győzelmét ráadásul a helyszínen élhettem át. Akkor, ott egyből nem realizáltam, ez a közvetítés mit is jelent, de

másnap reggel már jobban átéreztem, valami olyasminek lehettem a részese, amivel egy kicsit az örökkévalóság is megérintett.

Biztos, hogy sokáig az első téli olimpiai bajnoki cím közvetítésével fognak majd azonosítani. Sokaknak lehet célja, hogy valami emlékezeteset alkosson a világban, talán ezzel a közvetítéssel ez nekem is sikerült. Erre olyanok is emlékezni fognak majd, akik személyesen nem is ismernek”

– fejtette ki az első arannyal kapcsolatos érzéseiről. Hozzátette, ez szakmailag is nagy dolog, mert hiába közvetített már számos sportágat és tett bele nagyon sok energiát, azok kevesebb figyelmet kaptak.

Az olimpiai győzelem közvetítése után elsősorban arra gondolt, mennyi embernek lehet hálás azért, hogy ott lehetett a helyszínen.

A döntőről és annak közvetítéséről csak néhányszor beszélgetett az érintett gyorskorcsolyázókkal, saját megfogalmazása szerint ugyan bárkivel közvetlenül viselkedik, de ilyen értelemben nem az a nyomulós, bratyizós típus. Fontos számára a sportolók iránti tisztelet, ezzel pedig egy kicsit a távolságtartás is együtt jár. Ez a hozzáállás véleménye szerint a munkában is segíti, így talán könnyebb szakértőként, de mégis kívülállóként közvetíteni és nincs benne az az érzés, hogy egy rossz hangsúllyal vagy egy ártatlannak tűnő „belsős” történet megosztásával esetleg megbánt valakit.

De vajon mennyit kell készülni egy téli olimpiára egy kommentátornak?

„Nem csak a játékok előtti közvetlen felkészülés számít, amikor például jó harminc éve még Zalaegerszegen az osztrák televízióban néztem a síugró vagy alpesisí-versenyeket, az ugyanúgy hozzátett ahhoz, amit most tudok. Legyenek azok emlékek, adatok vagy sztorik, én ezt is a felkészülés részének tekintem. Ahol most tartok, 20-25 évem és a sport iráni rajongásom teljes mellszélességgel benne van. Már gimnazistaként is szerettem volna ezzel a területtel foglalkozni, de otthonról mindig azt hallottam, hogy a szakma, a diploma az első, a sportból nem biztos, hogy meg lehet élni.”

Álma a kezdetektől fogva az volt, hogy személyesen is kijusson egy olimpiára, amelyből most már a nyolcadik jön a sorban. Számos olimpiatörténeti vetélkedőn indult, 2000-ben Sydney-be is úgy jutott ki, hogy megnyerte az „Irány Sydney!” című televíziós vetélkedőt, míg Athénban, Torinóban és Szocsiban a párjával önkéntesként vett részt. Amióta televíziósként dolgozik, többnyire egyéni sportokat csinál – atlétika, torna, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya –, amelyek az indulók nagy létszáma miatt általában sok felkészülést igényelnek. De az olyan közvetítésekbe is igyekszik beletenni ugyanazt a munkát, ahol kevés az esély a magyar éremszerzésre.

Több a megkötés, mint korábban

Nyári és téli olimpián is megfordult már önkéntesként és kommentátorként is, valamilyen szempontból pedig minden olimpia emlékezetes maradt. Első két alkalommal nyári olimpián járt, ahol sok magyar győzelmet láthatott élőben is, de az aranyérmes közvetítés miatt 2018 óta a téli játékok is a legmagasabb polcra kerültek nála. Bár az MTVA stábjának pekingi kiutazása jól alakult és az első napokban is minden rendben volt, azért fél attól, hogy a „megszokott” olimpiaélményen jelentősen ronthat a vírushelyzet és a szigorúan őrzött „buborék”.

„Az első napok tapasztalata az, hogy a pekingi sajnos nem ugyanaz az olimpia lesz a résztvevők számára, sokkal több megkötés van, mint akárcsak tavaly nyáron Tokióban. Japánban is komolyak voltak az ellenőrzések, de szerintem ott nem éreztük úgy a járványhelyzet nehézségeit, mint most. Itt, ha valaki nem veszi komolyan az előírásokat, akkor – az első napok hírei alapján – szigorúbb szankciókra számíthat.”

A legjobb magyar szereplés a téli olimpiák történetében?

Négy éve történelmi eseményt közvetíthetett, de vajon mit vár most Pekingben? „A magyar érmek szempontjából ez a legjobb téli olimpiai szereplésünk lehet, hiszen eddig soha nem nyertünk még egynél több érmet téli játékokon. A szezon Világkupa versenyei alapján a 2-3 érem teljesen reális célkitűzés lehet a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára, de én a kettőnek is nagyon tudnék örülni, még akkor is, ha esetleg nem lesz közte arany. Ha egy hét csúszással is, de végre Liu Shaoang is megérkezett ide Pekingbe, így minden adott a jó szerepéshez” – véli Vásárhelyi.

A kiutazási nehézségek miatt talán egy kicsit csökkentek a szurkolói elvárások a csapattal szemben. Pjongcsang előtt még inkább csak reménykedtünk az éremszerzésben, az ottani sikernek köszönhetően viszont többen most már elvárásként fogalmazzák meg a győzelmet – szerinte tévesen.

A sok kötelező PCR-teszt kapcsán már az olimpiai indulás ténye is felértékelődik,

így a vírus miatt talán még sincs olyan felfokozott várakozás, ami talán még jól is elsülhet. Úgy véli, ha lenne négy-öt döntős helyezése a magyar csapatnak, de végül érem nélkül zárnánk, az sem lenne csalódás, hiszen a short trackben bármi megtörténhet.

„Itt előfordul, hogy valakit kilöknek vagy ütközésért kizárnak, de a bírók mindig igyekeznek igazságosan alkalmazni a szabályokat. Ha valakinek nem tetszik, hogy testi kontaktus is van, akkor az menjen el nagypályára korcsolyázni. A harc a kanyarokban része a sportágnak, és könnyen lehet, hogy ha időfutam jelleggel egyenként indítanák a versenyzőket, akkor teljesen más végeredmények születnének.”

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

