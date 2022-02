Csalás vagy a hazai pálya előnye? – mínusz 16 fokban verték agyon Hondurast az amerikaiak

Weston McKennie, Walker Zimmerman és Christian Pulisic góljaival az Egyesült Államok válogatottja 3-0-ra verte Hondurast. A mérkőzést a vendégek számára közel sem szokványos körülmények között rendezték meg, hiszen a vb-selejtezőnek otthont adó Minnesota városában -16 Celsius-fok volt – számolt be róla az M4sport.hu.

A hondurasi játékosokat alaposan megviselte a dermesztő hideg, a csapat nagy része harisnyában, kesztyűben lépett pályára, és voltak, akik egy speciális fejmelegítőt is igénybe vettek. Ennek ellenére a vendég együttes szövetségi kapitányának, Hernan Gomeznek az első félidőt követően két emberét is le kellett cserélnie hipotermia miatt.

Excellent use of visual aids pic.twitter.com/B5nIJIqddl

A BBC beszámolója szerint a hondurasi kapitány már a találkozó megkezdése előtt mondta, alig várja, hogy lefújják a mérkőzést, ebben a számára „elképzelhetetlen” hidegben.

„Ezt nem lehet élvezni, ez a szenvedésről szól” – elégedetlenkedett Gomez.

Az egyik televíziós csatorna figyelemfelkeltően szemléltette, hogy milyen szélsőséges időjárással kellett megküzdeniük a játékosoknak. A meccs előtt egy a hidegben kővé dermedt vizes pólót mutattak be.

How cold is it for USA vs. Honduras?

Check the shirt 😭🥶

(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/1eHZvxpmxY

— B/R Football (@brfootball) February 3, 2022