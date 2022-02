A világbajnok Verstappen csapata nyitja a Forma–1-es bemutatók sorát

A Red Bull Racing mutatja be elsőként – jövő szerdán, egy online prezentáció keretében – 2022-es versenyautóját a Forma–1-es világbajnoki sorozat résztvevői közül, jelentették be csütörtökön. A jövő héten további két F1-es csapat, az Aston Martin és a McLaren is leleplezi idei modelljét.

A Red Bull színezésében nem várható meglepetés, az a csapat tulajdonos-főszponzorának, a Red Bull energiaitalmárka színeinek megfelelően sötétkék, sárga és piros marad. Változás viszont, hogy holland pilótájuk, Max Verstappen a szokásos 33-as rajtszámát a világbajnoknak járó 1-esre cseréli. A csapat február 9-én bemutatkozó idei versenyautója nagy valószínűséggel az RB18 kódnevet viseli majd, Verstappen csapattársa pedig továbbra is a mexikói Sergio Pérez marad. The countdown begins ⏱ #RB18 coming 🔜 👊 @TAGHeuer pic.twitter.com/u2udXo064h — Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2022

Egy nappal később az Aston Martin leplezi le új versenygépét online prezentáció keretében, a silverstone-i székhelyű csapat továbbra is a német Sebastian Vetteltől és a kanadai Lance Strolltól reméli sorsa jobbra fordulását. Február 11-én pénteken – a szezonban harmadikként – a McLaren mutatja be új versenyautóját, az MCL36-ost. A wokingi gárda versenyzői az angol Lando Norris és az ausztrál Daniel Ricciardo lesznek. Eddig a tízből nyolc csapat közölte a bemutatója időpontját. A Ferrari istálló február 17-én leplezi le az F1-75 nevű versenygépépét, a konstruktőr-világbajnoki címvédő Mercedes pedig egy nappal később rukkol elő idei fejlesztésével. Red Bull become the 8th team to confirm their launch date 👀#F1 🗓 pic.twitter.com/JSK0DpnaUz — Formula 1 (@F1) February 3, 2022 A rekordhosszúságú, 23 versenyből álló szezon március 20-án kezdődik a Bahreini Nagydíjjal, a Hungaroringre július végén látogat el a száguldó cirkusz mezőnye. Címlapfotón: a Red Bull tavalyi F1-es autója, az RB16B online bemutatója az angliai Milton Keynes-ben, 2021 februárjában (forrás: redbullracing.com)