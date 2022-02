Szabadon engedték a Manchester United szexuális bántalmazással vádolt csatárát

Óvadék ellenében szabadon engedték Mason Greenwoodot, a Manchester United labdarúgóját, akit szexuális erőszakkal vádolnak – közölte honlapján a BBC.

A Manchester United hétvégén jelentette be, hogy felfüggesztette a 20 éves válogatott támadójának játékát. Greenwoodról korábbi barátnője töltött fel közösségi oldalára olyan videókat, fotókat és hangfelvételeket, amelyek alapján bántalmazással és szexuális zaklatással vádolta meg a csatárt.

Manchester United forward Mason Greenwood has been removed from FIFA 22 by EA Sports.

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 1, 2022