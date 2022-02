Robotpincérekkel várják az olimpikonokat Pekingben

Kína a téli olimpia lázában ég, már minden készen áll a játékokra. A csapatok sorra foglalják el szálláshelyeiket. A kíniak pedig jó házigazdának bizonyulnak és a csúcstechnológiát is bevetik.

A biztonsági intézkedések ellenére a sportolók elégedettek a körülményekkel – legalábbis ez derül ki az elmúlt napok nyilatkozataiból.

A kínai vendéglátók a legmagasabb szintű szolgáltatást biztosítják az olimpiai faluban is. Erről az orosz olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok műkorcsolyázó Jevgenyija Medvegyeva is mesélhetne. A 22 éves sportoló a közösségi médiában osztotta meg ételrendelési élményeit – számolt be az orosz RT hírportál.

Egy rövid videót töltött fel arról, ahogy egy robotpincér gurult be a szobájába. A 22 éves versenyző ámult és bámult az új technológián. Kivette a levest és az evőeszközöket a robot gyomrából. Úgy tűnt, minden zökkenőmentesen alakul, de mire a fizetésre került volna sor, váratlanul kifordult a szobából a négykerekű kütyü.

Végül megoldódott az orosz olimpikon kálváriája. Egy második videón már az látszik, ahogy bepötyögi kijelzőjére a fizetési adatokat és a robot kisiklik a szobából.

Medvegyeva, aki négy éve éppen lecsúszott az aranyról, idén kommentátorként vesz részt a játékokon.