Távozik az NFL-ből az amerikaifutball Messije

Nagyon ritka, hogy valaki a 40 éves éveiben is aktívan versenyez még kevesebben vannak azok, akik csúcsszinten voltak képesek teljesíteni egy olyan kőkemény sportágban, mint az amerikaifoci.

Kevesen gondolták volna az ezredforduló táján, hogy a Michigan Egyetem irányítója 22 szezont húz majd le a profik között és minden idők legsikeresebb játékosa lesz.

Pedig az egyetem után nem úgy tűnt, hogy Bradyből sztárirányító lesz. Minden évben a csapatok az előző év teljesítményének függvényében választhatják ki az egyetemi csapatok játékosai közül a legjobbakat. Ez az úgynevezett draft, vagyis a fiatal játékosok válogatója.

A 2000-es drafton Brady egyáltalán nem tűnt ki társai közül. Abban az évben az NFL-ben szereplő csapatok összesen tizenkét irányítót igazoltak le, de Brady csak a hetedik volt a sorban.

Ma már szinte hihetetlen, de „Tom Kapitányt” csak a 199-dikként választották ki a játékosbörzén.

A Twitteren kering egy fotó, amelyen egy sovány, nem túl sportos kinézetű játékosról. A játékosbörzén készült összefoglaló nem túl hízelgő megállapításokat tartalmaz: Gyenge testfelépítésű, vékony testalkatú. Hiányzik a fizikai termete és a mozgékonysága sem jó, hogy elkerülje a védők letámadását. Karja sem kimondottan erős, nem tud mélyeket dobni. Sebességétől sem voltak elájulva első klubjánál.

Ma már senki nem bánkódik a New England Patriotsnál, hogy mégis Brady mellett tették le a voksot. Az ő irányításával egy új dinasztia született. A New England 2000 és 2020 között kilenc nagydöntőt játszott és ebből hatot meg is nyert. Ezzel az örökranglistán utolérték az 1970-es évek sikercsapatát, a Pittsburgh-öt, amely szintén hat Super Bowl győzelmet tudhat magáénak.

Tom Brady lassan 45 éves lesz, s egészen félelmetes karriert tudhat maga mögött: a hét gyűrűje mellett három MVP-címe van, 15-ször választották be a Pro Bowlba, pályafutása során pedig passzolt 84 520 yardot, és kiosztott 624 touchdownt is – kis túlzással nincs is már rekord, amit ne ő tartana az NFL-ben.

Tom Brady retires with more Super Bowls (7) than the Patriots (6) and Steelers (6) 🤯🐐 #SCFacts pic.twitter.com/Smc7CRBXrk — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2022

Az irányító a mostani alapszakaszban 5316 yardja mellett adott 43 touchdown-passzt, s idősebb kora ellenére is az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a ligában.

Nála több fordítást senki sem vitt véghez, ezek közül a legemlékezetesebb, amikor 2017. február 5-én az Atlanta Falcons ellen játszott Super Bowlt 28–3-as hátrányból nyerte meg a New England Patriots-szal.

A massachusettsi együttest aztán 2020 tavaszán elhagyta, és a Tampa Bay Buccaneershez igazolt, amellyel rögtön első évében bajnok lett.

Brady idén január 23-án játszotta utolsó mérkőzését, amikor a Tampa Bay Buccaneers a rájátszás második körében, a főcsoport-elődöntőben búcsúzott a Los Angeles Rams-szel szemben

Ezután az amerikai sportsajtó már arról írt, hogy befejezi a pályafutását, pedig sokak szerint még egy két idény belefért volna.

Lehet, hogy voltak nála gyorsabb irányítók, olyanok, akik a mély passzokban jobbak voltak nála, de senki nem volt olyan precíz és pontos, mint ő És 44 éves korában is legalább olyan erővel és gyorsasággal dobta el a tojáslabdát, mint fiatalabb éveiben – méltatta a The Guardian egy véleménycikkben, aki valaha a ligát díszítette.

„Mindig is hittem, hogy ha nincs meg a százszázalékos elkötelezettség, akkor nem lehet sikeresnek lenni. Nehéz leírnom, de már nincs meg ez az elkötelezettség”

– írta közösségi oldalán a 44 éves irányító, aki hozzátette, hogy az elmúlt 22 évben mindent megtett, ami tőle telhető.

You’ll always be Tampa Tommy to us, @TomBrady 😎🌴 pic.twitter.com/JsQA1jyafP — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 1, 2022

Tom Brady döntésében a családja is szerepet játszott. Felesége a volt brazil szupermodell Gisele Bündchen már régóta szerette volna, ha férje inkább a családra koncentrál.

A NFL nem lesz ugyanaz Brady nélkül. Húsz éven volt a sportág csúcsán és minden idők legsikeresebb játékosaként vonul vissza.

„Pályafutásának korai szakaszában megalapozta örökségét: a mellőzött fiatal játékos, akit csak a199. helyen választottak ki és aki Amerika legnagyobb sportcsillagává nőtte ki magát. Pályafutása második harmadát azzal töltötte, hogy a sportág nagyjait túlszárnyalja. Az utolsó harmadban pedig már csak az volt kérdés, hogy milyen örökséget hagy maga után, mekkora lesz a távolság közte és a múlt legendái, valamint a jövő nagy játékosai között” – így emlékezik meg a játékosról a brit napilap sporttudósítója.

Tom Brady néhány rekordja