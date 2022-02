Ritkán látott felvétel: Csollány kislányát hívta az olimpiai aranyérem után

Az egész ország Csollány Szilveszterért szurkolt, amikor 2000-ben a gyűrű olimpiai bajnoka lett Sydneyben. Az éremátadó után családjával beszélt telefonon. A Telesport 2000 szeptemberében készült szívszorító felvételét az MTVA archívumának segítségével mutatjuk meg.

Csollány_sydney_telefon_telesport_2000_09_24

A sydney-i olimpia éremátadó ünnepsége után készült felvételből kiderült, hogy a sportoló a versenyen magabiztos volt, nem volt ideges. Sokan emlékezhetnék még arra, hogy a gyakorlata kifogástalan volt: sok erőelem is jól sikerült és egyetlen esetben sem lengett be a tartókötél. „Én már nagyon éreztem, hogy meglesz” – mondta a feleségének miután olimpiai bajnok lett. Kislányával, Szimónával is beszélt telefonon. Csollány szerint Szimcsi – az egész országhoz hasonlóan – nagyon büszke volt az édesapjára, amit akkor is láthattunk, amikor az aranygép érkezése után már Budapesten adott interjút a bajnok, karjában a kislánnyal.

Mint ismert, ötvenegy esztendős korában hunyt el Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász.

A gyűrű egykori kiválósága koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba.

Csollány Szilveszter 1998-ban Szentpéterváron Európa-bajnok, 2000-ben Sydneyben olimpiai aranyérmes, 2002-ben Debrecenben pedig világbajnok lett gyűrűn. Egy olimpiai arany- és ezüst-, egy világbajnoki arany- és öt ezüst-, illetve egy Európa-bajnoki arany-, egy ezüst- és négy bronzérem után vonult vissza.

