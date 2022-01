Angol kocsmacsapatban tér vissza Roberto Carlos

„Befizettünk öt fontot egy tombolajátékra az eBayen, amelynek az volt a tétje, hogy szerencsés esetben egy profi futballistát is szerződtethetünk” – mondta Matthew Brown, aki csatárként és titkárként is tevékenykedik a klubnál.

„Egy péntek este kicsit kimaradtam, másnap fájó fejjel olvastam az üzeneteket, hogy igazak-e a hírek Roberto Carlosról. Szóval megnyertük”.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history 👀Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ

— Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022