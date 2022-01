Időn túli hetes döntött: Svédország húsz év után újra kézilabda-Európa-bajnok!

A svédek hatodik alkalommal játszottak a kontinenstorna fináléjában, és egy vereség mellett ötödször győztek. A spanyoloknak ez volt a hetedik döntőjük, és két siker mellett az ötödik vereségük.

A finálé versenybírója Soós Balázs, a Magyar Kézilabda Szövetség nemzetközi igazgatója volt. Két gólnál nagyobb különbség egyszer sem alakult ki a találkozón.

💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz

— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022