Dánia legnagyobb sztárja nélkül is bronzérmet szerzett a kézilabda-Eb-n

A világbajnok Dánia szerezte meg a bronzérmet a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel hosszabbítás után 35–32-re legyőzte az olimpiai címvédő Franciaországot a vasárnapi helyosztón, a budapesti MVM Dome-ban.

A két csapat legutóbbi két, egymás elleni tétmérkőzését a franciák nyerték. Tavaly nyáron a tokiói olimpia döntőjében 25–23-ra győztek, szerdán pedig a kontinenstorna középdöntőjének utolsó fordulójában 30–29-re, pedig a 47. percben Dánia még 27–22-re vezetett.

Nagy volt az iram a találkozó elején, a felállt védekezéssel többnyire nem tudtak mit kezdeni a felek, ám mivel ritkán volt alkalmuk rendeződni, zömében gyors gólokat szereztek az első percekben. Remek teljesítménnyel kezdett a francia kapuban Vincent Gerard, 64 százalékos hatékonyságának köszönhetően 11 perc után először az olimpiai bajnoknak sikerült háromgólos előnyre szert tennie (8–5), így Dánia időt kért.

What winning your country’s first EHF EURO medal since 2014 feels like 🍾

