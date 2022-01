Orosz–spanyol döntő lesz a férfiaknál az Australian Openen

A tavalyi US Open orosz bajnoka a pénteki második elődöntőben négy szettben, 2 óra 33 perc alatt győzte le a világranglistán negyedik Sztefanosz Cicipaszt.

A férfi mezőny legmagasabban rangsorolt játékosa a 2021-es melbourne-i elődöntőben is a görög ellen diadalmaskodott, de aztán a fináléban alulmaradt a szerb világelsővel, Novak Djokoviccsal szemben.

Australian Open, eredmények

Férfiak, elődöntő:

Medvegyev (orosz, 2. kiemelt)–Cicipasz (görög, 4.) 7:6 (7-5), 4:6, 6:4, 6:1

korábban:

Nadal (spanyol, 6.)–Berrettini (olasz, 7.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

