Villeneuve apa lett, olyan nevet kapott a pici, amitől sokaknak könnybe lábad a szeme

Az örömhírt a Forma–1-ből 2006-ban távozó pilóta szerda este osztotta meg az Instagram oldalán.

„A pici Gilles csatlakozott a gyönyörű családunkhoz. Erős és egészséges. A szerelmem, Giulia csodálatos anyuka. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, ez egy tökéletes nap“ – olvasható a 1997-es világbajnok bejegyzésében.

Az egykori Williams-versenyző, 1995-ben az Indianapolisi 500 győztese és az IndyCar bajnoka, Jacques Villeneuve négy fia két korábbi házasságából származik. A legidősebb, Jules tizennégy éves, Joakim tizenhárom, Benjamin a nyolcadik életévét töltötte be, míg eddig a legkisebb Henri volt a maga hat évével.

A rajongók számára pedig külön öröm, hogy a legapróbb utód Jacques édesapja, a McLaren és a Ferrari legendás pilótája, Gilles Villeneuve után kapta a nevét. Gilles Villeneuve 1982-ben vesztette életét egy brutális balesetben a Belga Nagydíj időmérő edzésén, az ő emléke miatt legendás a 27-es rajtszám a Ferrari-rajongók körében világszerte.

