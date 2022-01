Csányi Sándor: Jöhet a vénaszkenner a válogatott meccseken

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke szerint eldőlt, hogy nem vezetik be a világbajnokságok kétévenkénti megrendezését, arra ugyanakkor lát esélyt, hogy a jövőben a Nemzetek Ligájában dél-amerikai válogatottak is elinduljanak. Az M4 Sportnak nyilatkozó Csányi Sándor arról is beszélt, hogy két-három év múlva 16 csapatosra bővülhet az NB I., a válogatott mérkőzéseken pedig valószínűleg bevezetik a vénaszkennert a beléptetéskor.

A tavaszi idény rajtja előtt az M4 Sportnak nyilatkozó Csányi Sándor elmondta, a szövetség középtávú célja az élvonalbeli bajnokság 16 csapatosra bővítése, egyelőre azonban a hazai akadémiai rendszer nem tudná kiszolgálni a nagyobb mezőnyt. Az M4sport.hu idézte a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét: „A szakemberek meggyőztek arról, hogy bár nem mondunk le a 16 csapatra vonatkozó bővítésről, de erre csak két-három év múlva kerülhet sor. A 12 csapat mellett az egyik fő indok az volt, hogy javult a bajnokság színvonala, sok a valódi tétmérkőzés, akár az első, akár a hátsó felét nézzük a tabellának. A másik, hogy figyelembe véve a fiatalok beépítésének a követelményét, az akadémiák a jelenlegi játékoskibocsátást figyelembe véve még nem tudnának 16 csapatot minőségi játékosokkal feltölteni. Ezért egyelőre marad a 12 csapat, de a célt megtartva a 16 irányába megyünk.” Hozzátette, az NB II. létszámát azért szűkítik két szezonon belül 20-ról 16-ra, mert jelentős minőségi különbségek vannak négy-öt csapat és a többi csapat között. „Azt gondoltuk, hogy azzal, ha csökken a létszám, egyrészt több pénzhez jutnak az ott lévő csapatok, másrészt erősödik a színvonal és közeledik az NB I-hez.” A teljes beszélgetésről ide kattintva olvashat bővebben.