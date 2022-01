Megvan, hol készül az új idényre a Forma–1 mezőnye

A 2022-es szezont megelőző első háromnapos tesztelésre Barcelonában kerül sor február 23. és 25. között, Szahírban (Bahrein) pedig március 10–12. között próbálhatják ki versenyautóikat és újításaikat a csapatok.

A rekordot jelentő 23 futamból álló idény szintén Bahreinben kezdődik a március 18–20-i hétvégén.

A versenyautók ennek megfelelően jelentős mértékben átalakulnak, leginkább aerodinamikai szempontból, ezzel az előzést és a párharcok kialakulását kívánják elősegíteni. Az eddigi 13 colos abroncsok helyett az idén már 18 colos, úgynevezett peres abroncsokat használnak, ami az egyik leglátványosabb változás lesz.

A francia Pierre Gaslyt és a japán Cunoda Jukit a soraiban tudó olasz gárda február 14-én mutatja be az AT03-as modellt, míg a spanyol Fernando Alonsóval és a tavalyi Magyar Nagydíjat megnyerő francia Esteban Oconnal kiálló Alpine február 21-én leplezi le az A522 típusnevű versenygépét.

