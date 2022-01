Eltiltottak két német futballedzőt hamis oltottsági igazolvány miatt

Hamis oltottsági igazolvány miatt eltiltották és megbírságolták a Werder Bremen labdarúgócsapatának korábbi edzőjét, Markus Anfangot és segítőjét, Florian Jungét.

A német szövetség fegyelmi bizottsága úgy látta, hogy a két szakember cselekedetével „jelentős mértékben megsértette az edzői példakép-modellt”.

Ezek alapján Anfang egy évig nem dolgozhat és 20 ezer eurós (7,2 millió forint) büntetést fizet, míg Junge tíz hónapig nem vállalhat munkát, ezen kívül 3000 eurós (1,08 millió forint) bírságot kapott. A két eltiltást novembertől számítják – akkor távoztak a brémai együttestől –, ugyanakkor júniustól próbaidőre kerülnek, ha addig beoltatják magukat, mert akkor kereshetnek állást a 2022/23-as idényre.

Anfang és Junge tavaly hamis igazolásokat szerzett be, és ezek alapján többször mentesült a koronavírus-tesztelés, illetve karantén alól. Anfang kezdetben tagadta, hogy hamis papírt mutatott be, állítása szerint be lett oltva. Végül mindketten elismerték a jogsértést.