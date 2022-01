Botrányos játékvezetés, látványos potyagól, mágia – az Afrika-kupa legérdekesebb pillanatai

Az első kínos bakira nem kellett sokat várni. Az F csoport nyitófordulójában lejátszott Tunézia–Mali mérkőzés önmagában sok izgalmat nem tartogatott, a játékvezető azonban tett róla, hogy az egész világ arra a meccsre figyeljen. A zambiai Janny Sikazwe 85 percnyi játék után, 1-0-s Mali vezetésnél gondolt egyet, és véget vetett a találkozónak, annak ellenére, hogy a labdarúgásban 90 percig tart egy mérkőzés. A csapatok játékosai és a szakmai stáb tagjai értetlenül álltak a történtek előtt.

Ezt követően, miután a folytatás mellett döntött, kiosztott egy jogtalan piros lapot, majd ismét nem várta meg a rendes játékidő leteltét, hanem 20 másodperccel a meccs vége előtt hármat fújt a sípjába. A kabaré még ezután sem ért véget, Tunézia háborgott, a játékvezetőt lecserélték, a szervezők pedig harmadszor is a folytatásra készültek, azonban arra már az észak-afrikai ország nem volt hajlandó. Sikawzét később felfüggesztették.

[VIDEO]: Zambian eferee Janny Sikazwe ended the match between Mali & Tunisia in the 85th minute, restarted it, before ending it in the 89th minute. #AFCON2021 pic.twitter.com/XhhmhahpHb

— The African Voice (@teddyeugene) January 12, 2022