Sokkolta az NFL-rajongókat a nyilatkozat – visszavonul Tom Brady?

Noha néhány hete még nem volt téma, az elmúlt napok, s főleg a Tampa Bay Buccaneers Los Angeles Rams elleni kiesése után újra felkapott kérdés Tom Brady jövője: a 44 esztendős irányítónak ugyan még egy évig érvényes szerződése van a Tampa Bayjel, a hétszeres Super Bowl-győztes játékos azonban egyáltalán nem biztos a folytatásban – szavai legalábbis arra engednek következtetni, hogy Brady talán élete legnehezebb döntése előtt áll.

„Most, hogy idősebb vagyok, a legnagyobb különbség az, hogy nekem is vannak gyerekeim, akikkel sokat törődöm. Ők voltak a legnagyobb támogatóim, illetve a feleségem. Nem könnyű azt nézni neki, ahogy engem a pályán ütnek. Fájdalmas. Ő megérdemli, hogy a férje legyek, mint ahogy a srácok is megérdemlik, hogy apaként megkapják tőlem mindazt, amire csak szükségük van. Most velük leszek egy ideig, mert az elmúlt hat hónapban mindent megtettek annak érdekében, hogy azt csinálhassam, amit szeretek. Ezt akartuk családként. Sok időt töltünk majd együtt, és kitaláljuk, hogyan tovább. Úgy érzem, mindent megadtam a csapatnak és a társaimnak, de ahogy öregszel, kezdenek többfelé oszlani a dolgok, mert az életben akadnak majd más prioritások és felelősségek is. Tudjátok, a futballon kívül is vannak, amik időt és energiát igényelnek” – ecsetelte Brady Let’s Go! nevű podcastben.

Tom Brady lassan 45 éves lesz, s egészen félelmetes karriert tudhat maga mögött: a hét gyűrűje mellett három MVP-címe van, 15-ször választották be a Pro Bowlba, pályáfutása során pedig passzolt 84 520 yardot, és kiosztott 624 touchdownt is – kis túlzással nincs is már rekord, amit ne ő tartana az NFL-ben. Az irányító a mostani alapszakaszban 5316 yardja mellett adott 43 TD-passzt, s idősebb kora ellenére is az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a ligában.