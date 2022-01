Hátvéd állt be a kapuba, de amit művelt, arra nincsenek szavak

A Comore-szigetek csapata erején felül szerepelt története első Afrika-kupáján: újoncként indulva a torna egyik esélyesét, Ghánát is legyőzve bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol szinte az egész mérkőzés alatt tíz emberrel futballozva is csupán 2–1-re maradt alul a házigazda Kamerun ellen.

A hétfő esti összecsapás előtt azonban már baljósak voltak a jelek:

Az egyikük, Ali Ahamada második tesztje később negatív lett, ennek ellenére karanténba kellett vonulnia, így a szigetország kénytelen volt egy mezőnyjátékosát a kapuba állítani a sorsdöntő meccsen.

Comoros keeper Ali Ahamada won’t be able to play against Cameroon today despite his negative COVID test this morning. CAF states a player must isolate for five days after testing positive before taking another PCR test.

Comoros will have to field an outfield player in goal. pic.twitter.com/wcc4VtpVlN

— PAPILO😄 (@pap_real) January 24, 2022