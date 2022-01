„Ő volt a példaképem” – Csollány Szilveszterre emlékeznek a tornasport nagyjai

„Amikőr ő megszólalt, abban volt valami erő” – mondta Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke az M1 Híradónak.

Csollány Szilveszter halálának hírét a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közösen jelentette be hétfőn. A MOB saját halottjának tekinti a legendás sportolót.

„Óriási veszteség számunkra Csollány Szilveszter halála, egy olimpiai bajnok társunk hagyott itt minket. Mind az egyetemes magyar sportban, mind pedig a teljes magyar tornásztársadalomban óriási űrt hagy maga után, hatalmas tragédia a magyar torna számára” – közölte a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Magyar Zoltán elnök szavait.

Berki Krisztián tornász – aki szintén olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt –, a MATSZ sportigazgatója elmondta: óriási élmény és motiváció volt számára Csollány sydney-i győzelme. A legnagyobb büszkeség pedig az volt a lólengés-specialista számára, amikor ugyanannak az évnek a végén már együtt szerepeltek a debreceni világbajnokságon.

– nyilatkozta Berki Krisztián a Nemzeti Sport Online-nak hétfőn. „Tizenöt éves voltam ekkor, két esztendővel később pedig már együtt léphettünk pódiumra a magyar válogatott tagjaként a debreceni világbajnokságon. Isten veled, Szilas!” – búcsúzott a londoni olimpiai bajnok barátjától és sporttársától.

Berki az MTI megkeresésére kifejtette: „Nagyon sajnálom, hogy utoljára személyesen a junior világbajnokságon találkoztunk Győrben. Borzasztó, hogy ahogy növünk fel, egyre több példaképet veszítünk el.”

A tornaválogatott korábbi szövetségi kapitánya, Vereckei István a Blikk.hu-nak nyilatkozva elcsukló hangon beszélt.

– nyilatkozta a szakember.

„Nagyon sok közös élményünk volt. Rengeteg helyen voltunk csak ketten, versenyeken vagy például halászléfőző fesztiválokon, jól megértettük egymást. Nagyon bíztam a felépülésében, mert úgy gondoltam, rendbe jöhet, annyira erős volt, hogy hittem, ezt a harcot is megnyeri. Vártam, hogy bekövetkezzen a pozitív változás az állapotában és visszatérjen közénk. Szörnyű, hogy itt hagyott minket” – mondta Vereckei István a lapnak.

Csollány 1970. április 13-án született Sopronban. A tornával átlagon felüli fizikai képességeinek és tanulékonyságának köszönhetően már ötévesen megismerkedett, Győrben. Amikor követte volna a bátyját, és inkább futballozni akart, édesanyja és edzője meggyőzték a folytatásról, és az is sokat számított, hogy már egészen fiatalon voltak sikerélményei a versenyeken.

A fővárosba 1986-ban költözött, az Újpesti Dózsa sportolója lett, három esztendővel később bekerült a felnőtt válogatott keretébe, 1990-ben pedig – a korosztályos versenyek érmei után – első alkalommal állhatott dobogóra a nemzetközi felnőtt mezőnyben, miután harmadik lett az Európa-bajnokságon.

Szókimondó magatartása következtében, a szakvezetőkkel folytatott vitái után 1993-ban eltiltották, és fegyelmi büntetése miatt nem engedték indulni a vb-n, vagyis kizárták a válogatottból. Pedig ekkor már világbajnoki ezüst- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes volt, a barcelonai olimpián pedig a hatodik helyen végzett gyűrűn.

Ekkor az Egyesült Államokba költözött, és előbb St. Louisban, majd Sacramentóban fiatalokat oktatott.

Egy év múlva hazaköltözött, 2000-ben Sydney-ben pedig rendkívül tudatosan, magabiztosan versenyzett, és látványos gyakorlata emlékezetes körülmények között olimpiai aranyérmet jelentett számára.

A világversenyeken csak gyűrűn nyert érmeket, ezért manapság már sokan szerspecialistaként emlékeznek rá, pedig akkoriban erre még nem volt lehetőség.

Sikertörténete a 2002-es debreceni világbajnokság megnyerésével vált teljessé, így a következő évben egy olimpiai arany- és ezüst-, egy világbajnoki arany- és öt ezüst-, illetve egy Európa-bajnoki arany-, egy ezüst- és négy bronzérem után visszavonult. Megelégelte a folytonos fogyókúrát, a kemény edzéseket, és már a motivációja is hiányzott, hiszen mindent elért, amit akart.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. Our sincere condolences to the Hungarian Gymnastics community and Szilveszter’s family and friends pic.twitter.com/dguKKDeK87

— European Gymnastics (@UEGymnastics) January 24, 2022