Nem várt fordulat, búcsúzott a címvédő

Előbbi találkozón a vendég kaliforniai gárda a harmadik negyed közepén már 27-3-ra vezetett, ám a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady vezette hazaiak feltámadtak és 42 másodperccel a vége előtt egyenlítettek. A Ramsnek azonban ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy mezőnygól-távolságba jusson, Matt Gay pedig nem hibázott. A Rams a főcsoport döntőjében a San Francisco 49erst fogadja, sikere esetén pedig otthon játszhat a Super Bowlban.

“At halftime we knew we could come back and get this thing to where it was. To lose it like that is hard.” –@BruceArians

