Hazudott a koráról, nagy bajban a focista

Portugál sajtóértesülések szerint kongói válogatott játékosának, Chancel Mbembának nem ajánl új szerződést jelenlegi klubja, az FC Porto, miután értesült, hogy a futballistának négy különböző dátumot megjelölő papírja is felbukkant, így akár 27, 31 de 33 éves is lehet – adta hírül a CM Journal.

Mbemba profi pályafutása első két klubjánál 1988 volt a születési dátuma, a 2011-es Afrika-kupán azonban már úgy lépett pályára, hogy 1991. november 30. volt megjelölve születési időpontként. A játékos később a belga Anderlechthez már 1994. augusztus 8-ai születési dátummal igazolt.

