Kézilabda Eb – Hiába a horvát küzdőszellem, a világbajnok Dánia ismét erősebbnek bizonyult

Eleinte Tin Lucin góljaival tartották a lépést ellenfelükkel a horvátok, a dánok viszont Niklas Landin védéseire alapozva a 17. percben már 8-4-re vezettek. Ekkor időkérése után egy 6-2-es sorozattal egyenlített az előző kontinenstornán ezüstérmes horvát csapat, a szünetben azonban újra a skandinávoknál volt az előny.

Tin Lucin is really shining this #ehfeuro2022 💫 @HRStwitt 🇭🇷 #watchgamesseemore pic.twitter.com/Jwtixc7k4J

A horvátok egyszer sem vezettek az első félidőben, hiába küzdöttek és játszottak sokkal jobban, mint két nappal korábban Montenegró ellen, erre a második felvonásban sem volt esélyük.

A Pick Szeged kapusa, Mirko Alilovic helyett Kristian Pilipovic érkezett, de csapatuk hiába próbált meg mindent, és hiába nyújtott a több száz horvát szurkoló is végig nagyszerű teljesítményt, a remek dán csapatkapitánya, Rasmus Lauge Schmidt négy góllal járult hozzá a sikerhez. A szegedi Alilovic hat lövést védett. A meccs legjobbja a nyolc gólig jutott Mikkel Hansen lett.

RESULT: @dhf_haandbold 🇩🇰 remain unbeaten after another #ehfeuro2022 win – they beat @HRStwitt 🇭🇷 27:25 to lead the group I standings#watchgamesseemore pic.twitter.com/wb98CrKUTA

