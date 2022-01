Hatékony minőségvizsgálat: a pályán szakadt ketté a játékos cipője – VIDEÓ

Megkezdődtek a középdöntő küzdelmei a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A Németország-Spanyolország mérkőzésen az ibériaiak kihasználták, hogy az ellenfél keretét erősen megtizedelte a koronavírus-járvány, Maquedáék 29-23-as győzelmet arattak. A találkozó azonban nem ettől marad igazán emlékezetes, a németek játékosának, Paul Druxnak a cipője ugyanis egészen elképesztő módon adta meg magát a pályán.

Talp nélkül nem megy: kettévált a német cipője

A német válogatottban felmerült a lehetősége annak, hogy visszalépnek a további küzdelmektől, miután 12 játékosnak pozitív lett a covid-tesztje. Az Európai Kézilabda Szövetség viszont azt tartotta inkább fontosnak, hogy az Eb rendezésében ne legyen semmilyen fennakadás – számolt be róla az M4sport.hu.

Az amúgy is komoly problémákkal küzdő németeket még az ág is húzta a spanyolok ellen: a játékoshiány mellett azzal is meg kellett küzdeniük, hogy a rendelkezésre álló eszközök – esetünkben egy cipő – nem ütik meg egy Eb színvonalát. Paul Drux lábbelije egy kecsegtető szituációban úgy döntött, hogy átmegy papucsállatkába, és osztódik.