„Remélem, nagyapa odafönt és az egész ország büszke lesz rám” – 17 éves magyar snowboardos készül meghódítani a téli olimpia pályáit

Kozuback Kamilla az első magyar snowboardos, aki kijutott a téli olimpiára. A kanadai születésű, de magyar származású, 17 éves lány nagypapája emlékére döntött úgy, hogy a magyar színeket választja. A sportoló a hirado.hu-nak elárulta, hogy szeretné, ha februári pekingi játékok után büszke lenne rá Magyarország.

(Fotó: Magyar Snowboard Szövetség)

– Hogy érzed most magad, és hogy érezted magad a svájci Laax Open-világkupaversenyen, ahol sikerült kivívnod a kvalifikációt?

– Nagyon boldog vagyok, el se hittem, amikor láttam, hogy kijutottam. A következő, 2026-os olimpiára terveztem, hogy szeretnék kijutni, de minden verseny nagy élmény, és nagy segítség a tapasztalatgyűjtésben. A laaxi pálya nagyon szuper, és a profi snowboardosok között lenni elképesztő, mindenki kedves, segítőkész és sokat tanulok tőlük.

– Mesélnél a félcsőről, a számról, melyben kvalifikáltad magad?

– A félcső nem a fő számom, sokkal erősebb vagyok Slopestyle-ban és Big Airben. A Slopestyle egy előre kialakított pálya korlátokkal, ugratókkal, a Big Air egy nagy ugrató. A félcső olyasmi, mint a gördeszkásoknak a pályája, igyekszem itt is a legjobb formámat hozni, de még sokat kell tanulnom, és a sérülést sem kockáztatom.

– Van esetleg kedvenc trükköd, versenyszámod?

– Backside 540 indy grab, cab dub 900, backboard pretzelt, ezek most a kedvenceim, a cab double underflip 900, amit edzésen már sikerült megugranom. Nagyon gyakorlom, hogy versenyen is be tudjam mutatni, de ez egy nehéz ugrás, nagy kockázat, nagy rutin kell hozzá.

– Hogyan készülsz az olimpiára? Mennyire intenzívek az edzések?

– Laaxban edzek most az olimpia előtt, mert szeretném, ha minden mostani tudásommal a legjobban képviselném Magyarországot, ha már olyan szerencsés vagyok, hogy 17 évesen kijutottam a téli olimpiára. Nagyon nehéz a világ élmezőnyét egyáltalán elérni. A fő célom, hogy jól teljesítem a pályát, és emelt fővel utazzak haza. Remélem a 2026-os olimpiára már Slopestyle-ban és Big Airben is kijuthatok, de most a félcsőben kell bizonyítanom.

– Milyen egy átlagos napod? Jut idő a tanulásra a sport mellett?

– Online tanulok, még gimnazista vagyok. Naponta négy-öt órát edzek, de ha tehetném, egész nap és egész éjjel a pályán lennék.

– Ki inspirált téged a snowboardozásra, és mióta űzöd a sportot?

– Anyukám snowboardozik, és mivel nagyon szeretem őt, és felnézek rá, én is ki akartam próbálni. A mi családunk egyébként is egy sportos család, kilencévesen álltam rá a deszkára, és azt éreztem, többet nem is akarok lejönni róla. Azóta gyakorlok folyamatosan.

– Mikor érezted, hogy ez több lesz, mint egy hobbi?

– Amikor az ifjúsági téli olimpián indultam, és amikor a versenyeken megéreztem, hogy ez milyen jó, itt lenni, versenyezni. Tavaly döntöttem el, hogy a felnőtt profi sportot választom, és nagypapám miatt, aki már nem élhette meg, hogy lásson versenyezni, úgy döntöttem, magyar színekben kezdem meg a profi pályafutásomat. Nem gondoltam volna, hogy már most kijutok az olimpiára, de remélem, a szüleim és a nagyszüleim is, büszkék lesznek rám és persze a nagypapám, aki már odaföntről figyel engem.

– Amióta snowboardozol, volt-e bármilyen veszélyesebb szituáció, csúszás, trükk edzés közben?

– Persze, minden sportban megvannak a sérülések, veszélyek, sokat estem-keltem, de engem ez nem zavar, nem félek. Persze a szüleim féltenek, de még fiatal vagyok, gyorsan összeforrnak a csontjaim. Egyébként a természetem sem olyan, hogy meggondolatlan lennék, lépésenként haladok előre, az edzőmmel is ezt a taktikát követjük, folyamatosan fejlődünk, nem kockáztatunk.

– A snowboardon kívül sportolsz valami mást?

– Gyerekként sok mindent kipróbáltam, atlétikát, gyorskorcsolyát, jégkorcsolyát, és versenyszerűen úsztam is. Most ha tehetem, jógázom, úszom.

– Ha nem edzel, hogyan kapcsolódsz ki?

– Akkor is inkább sporttal, és a családommal töltöm a szabadidőmet.

– Van esetleg valamilyen kabalád, amit magaddal viszel az olimpiára?

– Nincs, nem vagyok plüssös, inkább egy-két ékszer, amit magamon hagyok.

– Mit üzennél a magyar szurkolóknak?

– Azt szeretném nekik üzenni, hogy drukkoljanak nekem, én mindent megteszek, hogy büszke legyen rám Magyarország, és ne haragudjanak, ha elrontom vagy elizgulom, de mindenképpen azért dolgozom, hogy emelt fővel jöjjek haza Pekingből.

Névjegy

Kozuback Kamilla 2004-ben a kanadai Calgaryban született, édesanyja magyar, édesapja kanadai származású. A sportoló gyermekkora óta hódeszkázik. 2015-ben 11 évesen kezdett el versenyezni, kanadai, amerikai versenyeken kezdte, a 2019-es kanadai téli ifjúsági játékokon félcsőben aranyérmes, Slopestyle-ban bronzérmes lett. 2020-ban, 16 évesen a junior téli olimpián Slopestyle-ban a 14., félcsőben 9., Big Airben 8. helyen végzett.

Amint azt a magyar szövetség közölte, a nyarakat Magyarországon, a nagyszüleinél töltötte, később ő maga kérte, hogy magyar színekben kezdhesse meg felnőtt sportpályafutását.

2021 decemberében kezdte meg kvalifikációs versenyeit, és mindösszesen öt verseny alatt gyűjtötte össze úgy a pontjait, hogy megszerezze Magyarország első snowboardkvótáját az olimpiára.

Kozuback Kamilla Magyarország 12. kvótáját szerezte meg a pekingi játékokra.