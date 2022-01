Kézi-Eb: tizenkét csapat maradt állva, de vajon kik a legesélyesebbek a végső győzelemre?

Kedden lezárult a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportköre, ez egyben azt is jelenti, hogy 12 válogatottól – közte sajnos a magyartól is – elbúcsúztunk. Ennek apropóján az M4sport.hu újra megvizsgálta a magyar-szlovák közös rendezésű torna kezdete előtt felállított erősorrendjét, és ahol az eddig látottak alapján úgy érezte, változtatott a versenyben maradt együttesek helyezésén.

12. Montenegró

A jelenleg is zajló tornát megelőzően a montenegrói válogatott négy Európa-bajnokságon 18 mérkőzést játszott, és ebből mindössze egyet nyert meg. Zoran Roganovics csapata ehhez képest Debrecenben emelte a tétet, a dánok elleni papírforma vereség után Észak-Macedóniát négy góllal győzte le, majd a továbbjutásról döntő harmadik mérkőzésen hiába vezettek a szünetben hárommal a szlovénok, nagy meglepetésre a montenegróiak fordítottak, és végül egy góllal nyertek. A menetelésben nagy szerepet játszott Branko Vujovics, aki 20 találattal vezeti a házi góllövőlistát. A Kielce 23 éves átlövője mellett Milos Vujovics (14) és a Bozo Andjelics, Nemanja Grbovics (12-12) páros termelte a gólokat. Ők négyen adják a montenegrói válogatott góltermésének 70 százalékát –ha a folytatásban is szeretnének néhány pontot elcsípni, akkor a többieknek is magasabb sebességi fokozatba kell kapcsolniuk.

11. Lengyelország

A 2018-as Európa-bajnokságról lemaradó, a 2020-as tornát pedig története leggyengébb szereplésével a 21. helyen záró lengyel válogatott útja nem volt egyszerű a magyar-szlovák tornára, de ha már kijutott, a csoportkörben Ausztriát és Fehéroroszországot is viszonylag magabiztosan legyőzte, így készülhet a középdöntőre. A németek ellen azért már látszott, hogy ez az együttes (még?) messze van a korábban világbajnoki ezüst- és bronzérmet is nyert aranygenerációtól, így mindenképp meglepetés lenne, ha a 20 gólos Arkadiusz Moryto vezette lengyelek bármelyik riválisuk orra alá borsot tudnának törni a pozsonyi csoportban – az alakulat eddigi teljesítménye azonban mindenképp sokat ígér a 2023-as, részben hazai rendezésű világbajnoksághoz egyre inkább közeledve.

Lengyel játékosok, miután győztek a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében, a D csoport második fordulójában játszott Fehéroroszország-Lengyelország mérkőzésen (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

10. Hollandia

Az M4sport.hu csoportellenfelünket közelebbről bemutató cikkének címe így szólt: „Nem feltett kézzel érkeznek! A holland válogatott meglepetést okozna Budapesten”. Ezzel egyáltalán nem lőttünk mellé, Erlingur Richardsson csapata ugyanis a mieinket és a portugálokat is legyőzte, így Izland mögött a második helyen jutott tovább a középdöntőbe. A hollandoktól ez már önmagában is történelmi siker, de biztosak lehetünk benne, hogy a kőkemény budapesti középdöntős csoportban is méltó ellenfelei lesznek többek között a franciáknak és a dánoknak. A torna góllövőlistáját 32 találattal vezető Kay Smits-ről csak a legfelsőbb szinten tudunk nyilatkozni (a Magdeburg 24 éves átlövője ráadásul alig hibázik, a csoportkör után 78 százalékos lövőszázalékon áll), de a remeklő beálló, Dani Baijens és – a két másik játékossal holtversenyben – a legtöbb gólpasszt jegyző Luc Steins teljesítményét látva is kalapot kell emelnünk.

9. Horvátország

A 2020-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerző horvát válogatott ahogy 2002 óta mindig, ezúttal is továbbjutott a csoportkörből: Szegeden a franciák elleni vereséget követően a szerbek elleni kulcsmeccset és az ukránok elleni találkozót is megnyerte Hrvoje Horvat együttese, így pont nélkül készülhet a budapesti folytatásra. A sérülések és a koronavírus miatt foghíjas csapatnak (a több pozitív tesztet is produkáló Domagoj Duvnjakot a csoportkörben be sem tudták nevezni) így nem lesz könnyű dolga a középdöntőben, sőt, az elődöntőbe jutás egyenesen bravúr lenne. Igaz, ha a keretbe utólag behívott Mirko Alilovic elkapja a fonalat a kapuban, továbbá a jó formában lévő fiatalok, mint Ivan Martinovic (16 gól) és Tin Lucin (14 gól) folytatják a gólgyártást, akkor egy-két győzelmet bezsebelhet a horvát alakulat.

A győztes horvát válogatott tagjai a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság C csoportjában az Ukrajna ellen játszott mérkőzés után a szegedi Pick Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

8. Németország

A németek gyakorlatilag gond nélkül tudták le a csoportkört, a fehérorosz, az osztrák és a lengyel válogatott sem jelentett akadályt, így két ponttal, de meglehetősen baljós előjelekkel készülhetnek a pozsonyi középdöntőre. A németeknél összesen már 12 koronavírus-fertőzöttet találtak, így Alfred Gíslasonnak egyre szűkebbek a variációs lehetőségei, szerda esti állapot szerint mindössze 13 bevethető játékosa van. A németeknél a visszalépés lehetősége is felvetődött, de minden bizonnyal – ha tartalékosan is – végigcsinálják az Eb-t. Az, hogy ebben az állapotban sikerül-e meglepniük valakit a spanyol, norvég, svéd, orosz négyes közül erősen kérdéses, de a megfiatalított, ám Bundesliga-tapasztalattal felvértezett, nyomás nélküli válogatott tagjai biztosan mindent megtesznek majd a továbbjutásért.

7. Svédország

A négyszeres Eb-győztes – ezzel rekorder – svéd válogatottat a csoportkörben csak árnyéka volt önmagának, nem csoda, hogy az erősorrendükben is több helyet rontott. Glenn Solberg csapata a bosnyákok ellen még gond nélkül hozta a kötelezőt, a spanyoloktól azonban kikapott, majd a záró körben a csehek ellen kis híján el is búcsúzott: az utolsó másodpercekben azonban a csehek hibáztak, így maradt a döntetlen, a svédek pedig pont nélkül készülhetnek a pozsonyi középdöntőre. A csapatban a két flensburgi sztár, Jim Gottfridsson (12 gól, 21 gólpassz) és Hampus Wanne (21 lövésből 19 gól) teljesítményére nem lehet panasz, a többiek azonban egyelőre jelentősen elmaradnak a várttól. Az elődöntő azért még nem úszott el, de a svédeknek innentől kezdve szinte nincs hibázási lehetőségük.

A svéd Felix Claar, valamint a cseh Václav Franc és Dominik Solak a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében, az E csoport harmadik fordulójában játszott Csehország-Svédország mérkőzésen (Fotó: TI/EPA/Martin Divisek)

6. Oroszország

A 2018-as kontinenstornáról való lemaradás, majd a 2020-as Eb jelentette mélypont (három vereség, 22. hely) után a szövetségi kapitányi posztra kinevezett Velimir Petkovic munkája beérni látszik, az orosz válogatott a litvánok és a társházigazda szlovákok elleni győzelem mellett a norvégokat is elintézte a csoportkörben, így két ponttal állhat rajthoz a középdöntőben. Az oroszoknál egyelőre kiemelkedik az exszegedi Dmitrij Zsitnyikov (15 gól, 13 gólpassz) és a 22 esztendős Szergej Koszorotov (17 gól), valamint a kapusok rangsorában 40 százalékos védési hatékonysággal a második helyen álló Viktor Kirejev (83 lövés, 33 védés) – ha néhány társuk is elkapja a ritmust, akkor okozhat még meglepetést az orosz együttes.

5. Izland

Az izlandi válogatott elsősorban a visszatérő Aron Pálmarsson (12 gól, 11 gólpassz), a Bundesliga-gólgyárosok (Ómar Ingi Magnússon – 15 gól és 11 gólpassz, Bjarki Már Elísson – 14 gól) és a 18 találattal házi gólkirály Sigvaldi Björn Gudjónsson vezetésével remekelt a csoportkörben, sorrendben a portugál, a holland és a magyar válogatottat is legyőzte, így két ponttal a zsebében folytatja a középdöntőben. Gudmundur Gudmundsson csapatának viszonylag gyorsan eldőlhet majd, hogy van-e esélye bejutni a legjobb négy közé, hiszen a dánok ellen kezdik, majd a franciák ellen folytatják a budapesti csoport küzdelmeit – az eddig látottak alapján azonban közel sem esélytelenül…

Az izlandi válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság B csoportjában játszott Portugália – Izland mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

4. Norvégia

Annak ellenére, hogy a norvég válogatott meglehetősen kedvező sorsolást kapott, Christian Berge csapatának teljesítménye alaposan elmaradt a várttól a csoportkörben. A norvégok a társházigazda szlovákok elleni tízgólos sikerrel nyitottak, majd a litvánok legyőzésével zártak, az oroszok elleni egygólos vereséggel azonban minden bizonnyal senki sem számolt. A 18 gólos Sebastian Barthold és a 14 gólos Sander Sagosen vezette, 92 találattal a mezőnyből a harmadik legtöbb gólt szerző alakulat így nulla ponttal kezdi a pozsonyi középdöntőt, helyzete azonban még így sem reménytelen: ha a kapusteljesítmény egy kicsit feljavul, akkor az egyelőre szintén nem túl acélos svédek és a megfogyatkozott németek ellen akár az elődöntőbe jutást is kiharcolhatja a 2017-es és a 2019-es világbajnoki ezüstérem.

Dika Memre (a labdával) egyelőre nem lehet panasz a franciáknál (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

3. Franciaország

A francia válogatott szegedi teljesítményén egyáltalán nem látszott meg Timothey N’Guessan, Nedim Rémili, Luka Karabatic vagy éppen Elohim Prandi hiánya, igaz, a tornáról lemaradók nélkül is bombaerős az olimpiai bajnok kerete. Guillaume Gille csapata ezt rögtön a horvátok elleni ötgólos sikerrel bizonyította, majd az ukránok kiütése és a szerbek legyőzése következett a sorban. A franciák így két ponttal a zsebben és az egyaránt jó formában lévő Dika Memmel (14 gól) és Hugo Descat-val (13 gól) készülhetnek a budapesti folytatásra. Az együttesnek azonban leginkább a védekezését, azon belül is Vincent Gérard klasszis teljesítményét kell kiemelnünk: a PSG kapusa 42.31 (78 lövésből 33 védés) százalékos védési hatékonysággal az első helyen zárta a kapusok rangsorát, és biztosan tartogat még egy-két bravúrt a folytatásra is.

Dika Mem, a francia válogatott játékosa a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság C csoportjában Szerbia ellen játszott mérkőzésen a szegedi Pick Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

2. Spanyolország

A kétszeres címvédő spanyolok viszonylag nyugodt csoportkörön vannak túl, a csehek és a bosnyákok mellett a svédek legyőzése sem jelentett igazán akadályt. A három sikerrel szép csendben azért rekordot döntöttek, sorozatban 15 veretlenül lehozott Eb-mérkőzéssel a hátuk mögött készülhetnek a pozsonyi folytatásra. Jordi Ribera együtteséből felfelé egyelőre senki sem lóg ki, igazi csapatként működnek a játékosok, ezt bizonyítja az is, hogy 10 gól fölé mindössze ketten, Augustín Casado (12) és Ángel Fernández (11) jutottak. Ráadásul egyelőre a Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales kapuspárosnak sem kellett extrát nyújtania, így bőven van még tartalék ebben a spanyol alakulatban – ez pedig semmiképp sem túl jó előjel a II. középdöntős csoport többi csapatának.

1. Dánia

Egy 9, egy 11 és egy 10 gólos győzelem, a második legtöbb lőtt gól (95) és a legkevesebb kapott (65) – a dán válogatott végső győzelemre esélyes csapatként teljesítette a csoportkört, az igazi próbatétel azonban majd csak most jön. Ahogy az várható volt, a dánok egyelőre megállíthatatlannak tűnnek: a rutin (Mikkel Hansen – 20 gól, 9 gólpassz) és a fiatalság (Mathias Gidsel – 12 gól, 0 elhibázott lövés, 14 gólpassz) kiemelkedő képviselője is nagy kedvvel játszik, erre ráadásul rájön a rendkívül jól záró védelem és parádés kapuspáros (Niklas Landin 33 százalékkal, Kevin Möller 35 százalékkal zárt). Nikolaj Jacobsennek egyelőre nem nagyon volt miért aggódnia, és nem elképzelhetetlen, hogy a budapesti középdöntőben sem kell majd lerágnia a körmeit, mivel a legerősebb riválisukkal, a franciákkal csak az utolsó körben találkoznak – addigra pedig már könnyen lehet, hogy bebiztosítják a helyüket a legjobb négy között.

Rasmus Lauge Schmidt, a dán válogatott játékosa a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság A csoportjában a Szlovénia elleni mérkőzésen a debreceni Főnix Arénában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A CSOPORTBEOSZTÁS

I. CSOPORT (Budapest): Dánia, Franciaország, Izland, Hollandia, Horvátország, Montenegró

II. CSOPORT (Pozsony): Németország, Spanyolország, Oroszország, Norvégia, Svédország, Lengyelország

A MÁR KIESETT CSAPATOK SORRENDJE