Az egyetlen német WorldTeam is nevezett a Tour de Hongrie-ra

A jelenleg egyedüli német WorldTeam csapat, a BORA-hansgrohe is indul a májusi magyar kerékpáros körversenyen, a Tour de Hongrie-n.

A viadal szerdai hírlevelében a szervezők kiemelték, hogy az istálló tavaly állt rajthoz először a magyarországi viadalon és a belga Jordi Meeus révén az első szakaszon harmadik helyet szerzett, majd két nappal később az etapgyőzelmet is megkaparintotta. A kiváló sprinter tatai sikere után egy napra az összetett legjobbjának járó sárga mezt is felhúzhatta. Meeus később a budapesti befutón a hatodik helyen ért be, a gyorsasági pontversenyben pedig a végelszámolásnál a második helyen zárt.

A BORA-hansgrohe 2010-ben alakult Team NetApp néven, első évében kontinentális kategóriában, 2011 és 2016 között pedig prokontinentális besorolással versenyeztett. A legmagasabb szintet jelentő WorldTeam besorolást 2017-ben kapta meg.

A gárda az évek során klasszis versenyzők egész sorát vonultatta fel, egészen a tavalyi év végéig a BORA-ban tekert Peter Sagan és Pascal Ackerman, akik most távoztak, de az istálló így is roppant erős. Soraiban tudhatja a Tour de France-on tavaly – már a csapat színeiben – ötödik Wilco Keldermant és idén csatlakozott a Giro d’Italián 2020-ban második Jai Hindley, illetve a két év után visszatérő klasszis sprinter, az ír Sam Bennett.

A 43. Tour de Hongrie-ra idén május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie eddig bejelentett csapatai: