Michael Phelps a transznemű úszókról: Ez olyan, mint a doppingolás

Minden idők legsikeresebb olimpikonja szerint a sportolóknak jól kell érezniük magukat a saját bőrükben, de az úszásban egyenlő feltételeket kell teremteni a versenyzéshez – számolt be róla a Fox News.

„Azt hiszem, ez ismét a szervezőbizottságokhoz vezethető vissza” – mondta az úszóikon csütörtökön a CNN műsorvezetőjének, Christiane Amanpournak. „Egyenlő feltételeket kell teremteni. Azt hiszem, hogy erre mindannyiunknak szükségünk van. A sport számomra erről szól, és nem tudom, hová fog ez vezetni. Nem tudom, hogy mi fog történni” – tette hozzá.

Thomas, aki korábban serdülő fiúk között versenyzett három évig, ebben a szezonban dominálja a női úszómezőnyt. Idei sikerei azonban széles körben váltottak ki kritikákat azzal kapcsolatban, hogy transznemű nőként hatalmas előnnyel versenyezhet a biológiai nőkkel szemben.

Lia Thomas controversy leads women’s sports advocates to speak out against NCAA: ‘It’s about fairness’ https://t.co/ekERVnBPXn pic.twitter.com/jhmL2fjXBJ

