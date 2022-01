Kézi-Eb: Kőkemény, de nem verhetetlen csapat ellen dől el a magyar válogatott sorsa

Nem túlzás azt állítani, hogy szebb napokat is látott már az izlandi férfi kézilabda-válogatott. A szigetországiak 2008-ban Pekingben olimpiai ezüstérmet, 2010-ben pedig Európa-bajnoki bronzérmet nyertek, az elmúlt években azonban megközelíteni sem tudták ezeket a sikereket. Sőt tavaly, az egyiptomi világbajnokságon – történetük leggyengébb szereplését bemutatva – a 20. helyen zártak.

Igaz, a selejtezőben meglehetősen kétarcú volt az izlandi válogatott. A portugálok elleni kilencgólos hazai győzelemre joggal lehetnek büszkék, míg a litvánok elleni kétgólos, idegenbeli vereséget minden bizonnyal legszívesebben elfelejtenék.

A 2022-es Európa-bajnokságon izlandi szempontból sok múlhat a kapusokon, ám kérdés, hogy a fiatalos lendület vagy a rutin jelent-e majd többet. Gudmundur Gudmundsson minden bizonnyal a 21 éves, a dán GOG Handboldban remek formát mutató Viktor Gísli Hallgrímsson és a 36 éves, több mint 200 válogatott mérkőzést maga mögött tudó Björgvin Páll Gústavsson közül választ majd első számú kapust.

a 20 esztendős kézilabdázónak nem sokkal azután szakadt el a keresztszalagja, hogy 2020-ban csatlakozott a lengyel együtteshez. Ugyan reménykedtek benne, hogy a 2021-es világbajnokság után Thrastarson ezúttal bevethető lesz, a fiatal irányító még nem épült fel teljesen, így az Eb-t is kihagyja.

Ott van viszont a keretben az egyiptomi vb-t kihagyó Aron Pálmarsson. A korábban a THW Kielben, a Telekom Veszprémben és a Barcelonában is megforduló, jelenleg az Aalborgot erősítő 31 éves balátlövőnek több kisebb sérülése is volt, a téli szünet előtt azonban visszatért a pályára.

Többek között a Bundesligában légióskodó játékosokra, akik közül többen is elképesztően érzik a kaput. Itt elsősorban Ómar Ingi Magnússonra gondolunk: a Magdeburg jobbátlövője az előző idényben 274 találattal a német bajnokság góllövőlistájának élén zárt, ráadásul a csapatával megnyerte az Európa-ligát (94-szer volt eredményes, így mindössze két találattal maradt el a góllövőlista élén záró Emil Jakobsentől). Ráadásul a mindössze 24 éves Magnússonon kívül is találunk még igazi gólgyárosokat az izlandi keretben. Elég csak megemlíteni Bjarki Már Elíssont, aki 254 góllal a 3. és Viggó Kristjánssont, aki 230 találattal a 6. helyen zárta a Bundesliga előző szezonjának góllövőlistáját.

„A Portugália–Izland meccs kispadra szegeződő kameráinak felvételei jobbak, mint a kedvenc mexikói szappanoperánk” – írták az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) Twitter-hírfolyamában a múlt pénteken lejátszott mérkőzés után:

