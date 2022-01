Hajrá, magyarok! Felállt a padlóról a csapat, de ma is győzni kell, hogy legyen esély a továbbjutásra a kézilabda-Eb-n

A magyarok számára nem indult biztatóan a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság, múlt csütörtökön ugyanis 31–28-ra kikaptak Hollandiától. A hideg zuhany azonban jót tett a csapatnak, hiszen vasárnap 31–30-ra legyőzte Portugáliát, így még továbbjuthat csoportjából, ehhez azonban a lehető legjobb eredményre lesz szüksége a kimondottan ihletett formában kézilabdázó Izland ellen, amely eddigi mindkét meccsét megnyerte.

– mondta a hazai csapat irányítója, Lékai Máté.

Az izlandiak mindkét eddigi meccsét láttuk, és mivel nagyon gyors csapatról van szó, a sokkal gyorsabban kell visszarendeződnünk, mint a portugálok ellen. Fontosak lesznek támadásban az egy-egy elleni szituációk, a két kiváló kapusukból pedig alaposan fel kell készülni – tette hozzá.

A Telekom Veszprém játékosa ismét leszögezte: a magyaroknak szélesebben kell játszaniuk, vagyis többet kell foglalkoztatniuk a szélsőiket, mert hosszú távon nem kifizetődő, ha csak középen erőltetik a támadásaikat. Lékai bízik benne, hogy a csapat kedden nem kezd olyan rosszul, mint az első két csoportmeccsén, illetve két évvel ezelőtt az Izland elleni összecsapáson.

Ennek kapcsán Gulyás István szövetségi kapitány hangsúlyozta: a két és fél éve alkalmazott játékukon, a fő stratégiájukon nem kívánnak változtatni, de a bokasérüléssel bajlódó Bánhidi Bence kiesésével jóval többet egy-egyeztek a portugálok ellen, az volt a cél, hogy a beállók teret nyissanak az irányítónak, és ebben benne lett volna a szélsők aktívabb foglalkoztatása.

„Néhány napja már készülünk a harmadik ellenfélre, és bár a két évvel ezelőtti jegyzeteimet is elővettem, azóta mindkét csapat összetétele és némileg a játéka is változott.

hiszen a portugálokat sajnálatos módon többször is visszaengedtük” – hangsúlyozta Gulyás István.

Budapest erupts as Dominic Máthé saves the day and saves Hungary’s #ehfeuro2022 hopes with a match-winner at the buzzer!

It wasn’t pretty, but Hungary get the job done 🥵 pic.twitter.com/Zk6Euu7Iqq

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 16, 2022