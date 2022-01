Féltékenység miatt lemondott F1-es posztjáról Alain Prost

A 66 éves expilóta a L’Équipe című sportnapilap hétfői számában úgy fogalmazott, hogy a csapat ügyvezető igazgatói posztját egy éve átvevő Laurent Rossin úgy érezte, egyedül akar mindenben dönteni, és azt szeretné, ha senki sem befolyásolná.

„A különböző (emberi) kapcsolatok bonyolultabbá váltak és úgy éreztem, hogy egyre nagyobb mértékű a féltékenység” – nyilatkozta Prost.

A francia szakember 2017 óta dolgozott az istálló tanácsadójaként, de elmondása szerint az utóbbi időben eluralkodott az arra vonatkozó akarat, hogy „minél több embert félreállítsanak”.

Hozzátette, hogy a munk akkor már nem okoz örömet, amikor „a főnök a versenypályára érkezve még csak nem is köszön”.

Alain Prost speaks out regarding his departure from Alpine 💬#F1 #Formula1 #AlainProst #Alpine #Motorsport pic.twitter.com/rpX31s916q

— Motorsport.com (@Motorsport) January 18, 2022