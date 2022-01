Számkivetettként indult, hősként landolt: videón, ahogy Djokovicot ünneplik Belgrádban

Hétfőn a belgrádi Nikola Tesla repülőtér előtt gyülekeztek a szurkolók, akik közül sokan szerb zászlókkal a kezükben azt skandálták, „Te vagy a mi bajnokunk, Novak!”, amikor a húsz Grand Slam-trófeával büszkélkedő teniszcsillag földet ért.

BREAKING: A plane carrying tennis star Novak Djokovic has landed in his native Serbia after he was deported from Australia for not being vaccinated against COVID-19. https://t.co/SUUH72cA6T

A szerb teniszcsillagot most az is fenyegeti, hogy kizárják a francia nyílt teniszbajnokságról, a Roland Garrosról, miután Franciaországban nemrégiben szigorították az oltással kapcsolatos szabályokat.

Djokovic fogadtatása éles ellenétben áll azzal, ahogy Melbourne-ból, lopva kellett távoznia vasárnap.

Novak Djokovic filmed at Melbourne Airport after losing his judicial review against the cancellation of his Australian visa. The tennis star has left the country on a flight to Dubai | https://t.co/hVG3N5WWJy pic.twitter.com/h1qkBepHkx

