Ő kapta a Puskás-díjat, mutatjuk 2021 legszebb gólját!

A Sevilla FC-ben futballozó Érik Lamela kapta meg a 2021-es év legszebb góljáért járó Puskás-díjat a zürichi FIFA-gálán hétfőn. Az argentin játékos még a Tottenham színeiben, a Premier League-ben az Arsenal ellen szerzett találatával bizonyult a legjobbnak.

Az argentin csatár találata a cseh Patrik Schiknek a 2021-es Európa-bajnokságon skócia ellen szerzett gólját, illetve az Iráni Mehdi Tareminek az FC Porto színeiben, a Chelsea ellen elért gólját előzte meg a FIFA szavazásán.

