Lewandowskit a FIFA kárpótolta az elmaradt Aranylabda miatt

A 33 éves támadó – aki az előző Bundesliga-szezonban 41-szer talált az ellenfelek hálójába, ezzel megjavította Gerd Müller megdönthetetlennek hitt rekordját, és már a mostani idényben is 34 gólnál jár 27 tétmeccs után – pályafutása során másodszor érdemelte ki az elismerést. A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men’s Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022