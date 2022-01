„Rendkívül csalódott vagyok” – Djokovic reagált az ausztrál bíróság ítéletére

A másfél hete tartó procedúra lezárásaként James Allsop elöljáró bíró helyi idő szerint vasárnap késő délután jelentette be, hogy a bevándorlási hatóságnál, majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán elutasították a 34 éves sztár fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovic – aki nem rendelkezik koronavírus elleni oltással – három évig nem léphet be az országba.

A döntést követően a szerb teniszcsillag közleményt adott ki – számolt be róla az Independent.

„Rendkívül csalódott vagyok a bíróság döntése miatt, amely elutasította a miniszter vízumom törlésére vonatkozó bírósági felülvizsgálat iránti kérelmemet, ami azt jelenti, hogy nem maradhatok Ausztráliában és nem vehetek részt az Australian Openen” – írta Djokovic.

„Kellemetlen, hogy az elmúlt hetekben a figyelem középpontjában én álltam, és remélem, hogy most már mindannyian a játékra és a versenyre koncentrálhatunk. Szeretnék minden jót kívánni a játékosoknak, a verseny tisztviselőinek, a személyzetnek, az önkénteseknek és a szurkolóknak a tornára” – fogalmazott.

„Végül szeretném megköszönni családomnak, barátaimnak, csapatomnak, szurkolóimnak és szerb honfitársaimnak a folyamatos támogatást. Mindannyian nagy erőt adtatok nekem” – zárta levelét.

“Finally, I would like to thank my family, friends, team, supporters, fans and my fellow Serbians for your continued support. You have all been a great source of strength to me” @theage https://t.co/R4pPYm1BYg

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 16, 2022