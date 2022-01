Good bye, Djokovic – Videón, ahogy a világelsőt repülőre teszik az ausztrálok

Nem sokat vártak az ausztrál hatóságok Novak Djokovic kiutasításával, a tenisz férfi világelsőjét az első Dubajba tartó gépre feltették.

Mint arról korábban beszámoltunk, a címvédő és világelső szerb Novak Djokovic az ausztrál szövetségi bíróság vasárnapi ítélete értelmében nem indulhat el a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A másfél hete tartó procedúra lezárásaként James Allsop elöljáró bíró helyi idő szerint vasárnap késő délután jelentette be, hogy a bevándorlási hatóságnál, majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán a háromfős döntnöki testület egyhangúlag elutasította a 34 éves sztár – aki nem rendelkezik koronavírus elleni oltással – fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovic – aki ügyvédeinek a melbourne-i irodájából, határőrök őrizetében követte a tárgyalást – három évig nem léphet be az országba. Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Djokovic az ítélethirdetést követően elmondta, hogy bár rendkívül csalódott, tiszteletben tartja a bíróság döntését, és együttműködik az illetékes hatóságokkal az országból való távozása ügyében.

Novak Djokovic filmed at Melbourne Airport after losing his judicial review against the cancellation of his Australian visa. The tennis star has left the country on a flight to Dubai | https://t.co/hVG3N5WWJy pic.twitter.com/h1qkBepHkx — RTÉ News (@rtenews) January 16, 2022

Az ausztrál hatóságok Djokovicot az első Dubajba tartó járatra felültették. Az RTÉ News-nak sikerült lencsevégre kapnia a melbourne-i repülőtéren, ahogy a bevándorlási hivatal egyenruhásai a megfelelő kapuhoz kísérik teniszezőt.

Sajtóhírek szerint Djokovic gépe magyar idő szerint délután fél egykor szállt fel Ausztráliából.

🛫🇦🇺 Novak Djokovic has been photographed at Melbourne Airport ahead of leaving Australia after the court unanimously upheld the immigration minister’s decision to cancel his visa. #Djokovic #AO2022 More 👉https://t.co/btI8lUBtT9 pic.twitter.com/bxQYrewj5n — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 16, 2022

