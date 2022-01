Kézilabda-Eb: Hajrá, magyarok! Csak a győzelem érhet a végén továbbjutást

Mindkét csapat vereséggel kezdte a kontinenstornát. A mieink csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban rendezett nyitómeccsükön nagy meglepetésre az esélytelenebb hollandokkal szemben maradtak alul, a portugálok pedig a B csoport favoritjától, Izlandtól szenvedtek vereséget. Még nincs semmi veszve, de a következő két mérkőzésen nehezebb ellenfelek várnak Lékai Mátéékra.

„Tudtuk, hogy az első meccs nagyon nehéz lesz. Sajnos teljesen lefagyott a társaság és ötlettelenül kézilabdázott.

– fogalmazott Gulyás István szövetségi kapitány.

„A portugálok ellen az lesz a legfontosabb, hogy kontrolláltabban kézilabdázzuk, a kezünkben tartsuk az irányítást” – vélekedett.

A szakmai stábjából Nagy László is csalódottan, de bizakodóan nyilatkozott. Azt mondta, a hazai rendezés kicsit „megnyomta a csapatot”, de a vezetőségnek volt két napja arra, hogy rendezzék a sorokat.

RESULT: @HSI_Iceland 🇮🇸 take the points after a strong performance, beating @AndebolPortugal 🇵🇹 28:24. With five goals, Sigvaldi Bjørn Gudjonsson is the @grundfos Player of the Match 👏#ehfeuro2022 pic.twitter.com/O3j0Cgqtd8

— EHF EURO (@EHFEURO) January 14, 2022