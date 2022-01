Al-Attijah negyedszer nyerte meg a Dakart, brit győzelem a motorosoknál

A kéthetes viadal pénteki, összesen 676 kilométeres zárószakaszán Al-Attijah majdnem 8 perccel volt lassabb a dél-afrikai Henk Lategannál (Toyota Hilux GR), de több mint 30 perces összetettbeli előnyének birtokában így is gond nélkül győzött.

A 164 versenykilométerből álló záró gyorsaságin Lategan mögött a 14-szeres Dakar-győztes Stéphane Peterhansel (Audi) volt a második, a szintén dél-afrikai Brian Baragwanath (Century CR6) pedig a harmadik.

Al-Attijah egyetlen komoly riválisa, a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb a pénteki szakaszon negyedik lett, s bár faragott valamennyit a hátrányából, így is csaknem 28 perccel lassabban teljesítette a versenyt, mint a győztes katari. Al-Attijah és Loeb korábban 5-5 perces büntetést kapott sebességtúllépés miatt, így ez nem befolyásolta kettejük csatáját a győzelemért.

A motorosoknál a csütörtökön az összetett élére ugró Sam Sunderland csaknem hétperces előny birtokában vágott neki a zárószakasznak, melyen majdnem három és fél perccel volt lassabb, mint a legjobb időt motorozó Pablo Quintanilla. A chilei ezzel ugyan jelentős mértékben faragott az összetettbeli hátrányából, de így is több mint 3 perccel lassabb volt a teljes viadalt tekintve, mint Sunderland. A brit versenyző 2017 után győzött újra a Dakaron a kétkerekűek mezőnyében, a spanyol GasGas márka első sikerét aratva.

A korábbi években domináns KTM legjobbjaként az osztrák Matthias Walkner a harmadik helyen zárt.

