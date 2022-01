Újabb fordulat a szerb világelső, Djokovic ügyében

Úgy tűnik, indulhat Novak Djokovic szerb teniszező az év első Grand Slam-tornáján, az Ausztrál nyílt teniszbajnokságon – számolt be az M1 Híradója. Annak ellenére döntöttek így, hogy a szerb teniszező vízumügye még nem rendeződött.

Top seed and nine-time #AusOpen champion @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022