Az egész világ az afrikai a focibírón nevet

Az F csoportban lejátszott mérkőzés önmagában sok izgalmat nem tartogatott, a játékvezető azonban tett róla, hogy az egész világ erre a meccsre figyeljen.

Őrült eseménysort láthattak a nézők szerdán a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján, a Tunézia–Mali meccsen. A bíró, Janny Sikazwe 85 percnyi játék után, 1-0-s Mali vezetésnél gondolt egyet, és véget vetett a találkozónak, annak ellenére, hogy a labdarúgásban 90 percig tart egy mérkőzés. A csapatok játékosai és a szakmai stáb tagjai értetlenül álltak a történtek előtt.

[VIDEO]: Zambian referee Janny Sikazwe ended the match between Mali & Tunisia in the 85th minute, restarted it, before ending it in the 89th minute. #AFCON2021 pic.twitter.com/XhhmhahpHb

A játékvezető az asszisztenseivel pár percig konzultált, és mégis a folytatás mellett döntött. Néhány perc múlva azonban egy szabálytalan belépőt követően Sikawze azonnal piros lapot mutatott fel egy mali játékosnak, aki nem sokkal korábban állt be csereként a mérkőzésen.

A videóbíró-technológia azonban jelezte, hogy nem ért pirosat az eset, Sikawze azonban hajthatatlan volt, nem vonta vissza a lapot. Tunézia így emberelőnybe került, utolsó erejéből támadott is a csapat az egyenlítésért, a bíró azonban újra közbeszólt, és 20 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt ismét lefújta a meccset, ezúttal végleg.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON

😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022