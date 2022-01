Újabb fordulat a Djokovic-ügyben

Elismerte Novák Djokovic, hogy valótlan nyilatkozatot tett azon az utazási űrlapon, amit az Ausztráliába érkezése előtti tartózkodásáról kellett kitöltenie – közölte az M1 Híradója.

Elismerte hibáját Novak Djokovic

A szerb teniszklasszis a közösségi médiában egy több oldalas közleményben írt arról, hogy az ügynöke követte el a hibát, miszerint a január 6-ai ausztráliai érkezése előtti 14 napban nem utazott sehova, de a 34 éves teniszező járt az említett időszakban Spanyolországban.

STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC

12 January 2022https://t.co/qhreHUYlQ8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 12, 2022

A világelső arról is írt, hogy nem volt szándékos az űrlap valótlan kitöltése, pusztán adminisztrációs hiba történt. Djokovic posztjában azt is elismerte, hogy – miután pozitív koronavírus tesztet produkált – találkozott a L’Equipe újságírójával egy interjú miatt, de hozzátette, hogy tartotta a távolságot és végig maszkot viselt, kivéve mikor fénykép készült róla.

Kedden több ausztrál és brit lap is arról számolt be, hogy a már Melbourne-ben edző Djokovicnak nemcsak a kiutasítástól kell tartania, hanem a hatóságok félrevezetése miatt egy esetleges ellene induló büntető-eljárással is számolnia kell.