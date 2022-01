A mieink az élmezőnyben – mutatjuk a magyar–szlovák közös rendezésű kézi-Eb tíz legerősebb csapatát

Január 13-án kezdődik a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelyet Magyarországon élőben az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az M4sport.hu-n követhetnek majd a nézők. A kontinenstorna rajtja előtt az M4sport.hu megvizsgálta a részt vevő válogatottakat, majd felállította saját erősorrendjét. Mutatjuk a tíz legerősebb válogatottat.

10. Hovátország

A 2018-as hazai rendezésű, 5. hellyel záruló Európa-bajnokságot követően 2020-ban egészen a döntőig menetelt a horvát válogatott, igaz, ott a spanyolokat nem sikerült legyőznie. Hrvoje Horvat csapatától több mint bravúr lenne, ha ismét ilyen messzire eljutna, méghozzá több okból is…

Egyrészt a 2021-es világbajnokságon látottak (történelmi leszereplés, összesítésben mindössze a 15. hely), illetve a zaklatott felkészülés – a horvátok a szlovénoktól (26-33) és az oroszoktól (26-28) is kikaptak – és a sok hiányzó sem ígér sok jót a horvátoknak, akiknek két olyan erős rivális, mint a szerbek és a franciák mellett a csoportból való továbbjutás is gondot okozhat Szegeden.

Különböző okokból Luka Stepancic, Ivan Pesic, Veron Nacinovic és Igor Karacic sem lesz ott a tornán, továbbá az is kérdéses, hogy a koronavírus-fertőzést elkapó klasszisok, mint Domagoj Duvnjak (akinek kedden már negatív volt a tesztje) és Luka Cindric pályára léphetnek-e, és ha igen, akkor mikor csatlakozhatnak a társaikhoz…

9. Portugália

A portugál válogatott az előző Európa-bajnokságon története legjobb helyezését elérve a hatodik helyen zárt, azóta pedig a tokiói olimpiát is megjárta, majd könnyedén jutott ki a 2022-es kontinenstornára.

Ennek ellenére nagy meglepetés lenne egy újabb kiugró eredmény Paulo Pereira csapatától, mivel a felkészülés meglehetősen zaklatott volt. A csapatból a koronavírus-fertőzés miatt többen is csak később kapcsolódhattak be a közös munkába, ráadásul olyan alapemberek, mint Luís Frade (Barca), André Gomes (Melsungen), Pedro Portela (Nantes), Joao Ferraz (Aarau) vagy éppen Diogo Silva (Porto) sérülés, a Benfica két játékosa, Alexis Borges és Belone Moreira pedig személyes okok miatt nem áll a kapitány rendelkezésére. Ennek ismeretében nagy kérdés, hogy a csoportkörben a mieinkkel is találkozó portugálok hogyan tudják majd pótolni a hiányzókat.

8. Németország

„Ezúttal biztosan nem tartozunk a favoritok közé” – mondta az Eb előtt Alfred Gíslason, a német válogatott szövetségi kapitánya. A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes izlandi szakember nem a levegőbe beszélt, hiszen a megfiatalított német csapat számára a csoportkörből való továbbjutás ugyan kötelező, a legjobb négy közé jutás igazi bravúr lenne a spanyol, norvég, svéd hármas fémjelezte alsó ágon.

A tokiói olimpia után visszavonuló Uwe Gensheimer és Steffen Weinhold mellett a legutóbbi Eb legjobb védőjátékosának megválasztott Hendrik Pekeler, valamint sérülés miatt Paul Drux, Patrick Groetzki és Fabian Wiede sem lesz ott a magyar–szlovák közös rendezésű tornán. A keretben mindössze öt olyan kézilabdázó van, aki jelenleg is BL-ben szereplő klub játékosa, így a németek ezt az Eb-t minden bizonnyal felkészülésként fogják fel a 2024-es hazai rendezésű kontinenstornára – jelzésértékű, hogy a bő keretben lévők közül heten 2020 novemberében mutatkoztak be a nemzeti csapatban, további öt játékos pedig még egyszer sem lépett pályára a válogatottban. Ennek ellenére hiba lenne már előre leírni az együttest, amely az Eb-főpróbán 35–34-re legyőzte az olimpiai bajnok franciákat.

7. Szlovénia

A szlovén válogatott a 2004-es hazai rendezésű Európa-bajnokság után 2020-ban ismét bejutott a legjobb négy közé, ám ott kétszer is kikapott, így a negyedik helyen zárt. Ennek a megismétlése a felső ágon lévő ellenfeleket ismerve bravúr lenne, de a keretet vizsgálva a csoportkörből való továbbjutás (Észak-Macedónia és Montengró megelőzése) kötelező feladat lesz.

Ljubomir Vranjes lehetőségei nem rosszak, elég csak azt említeni, hogy öt különböző BL-győztes játékos is a keret tagja: Domen Makuc, Blaz Janc és Jure Dolenec (Barca, 2021), Miha Zarabec (THW Kiel 2020) és Stas Skube (Vardar, 2019) egyaránt bevetésre kész.

6. Magyarország

A magyar válogatott története során még egyszer végzett a hatodik helynél előrébb Európa-bajnokságon, ám most a részben hazai rendezésű kontinenstornán akár erre is esély nyílhat. Bizakodásra ad okot, az egyiptomi világbajnokságon mutatott kiemelkedő teljesítmény (5. hely), valamint a tény, hogy a mieinknek – különösen néhány riválishoz képest – viszonylag nyugodt volt a felkészülése.

A koronavírus nem igazán zavart be (egyedül Máthé Dominik csatlakozhatott csak később), sérülés miatt pedig csak Hornyák Péterrel nem számolhat a szakmai stáb. És akkor a hazai közönségről még nem is beszéltünk: az MVM Dome-ban 20 ezer magyar szurkoló előtt bármelyik válogatott ellen lesz keresnivalója a mieinknek.

5. Norvégia

A 2017-es és a 2019-es világbajnoki ezüstérem után a 2020-as, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmet nyert a norvég válogatott, amely 2021-ben nem tudott igazán kiugró eredményt elérni: a világbajnokságon hatodik, az olimpián hetedik lett.

Éppen ezért a csapatot 2014-es kinevezése óta a világelitbe vezető – elképzelhető, hogy az utolsó dobására készülő – Christian Berge irányításával újra a dobogót célozzák majd meg. Igaz, az olimpia után visszavonuló Bjarte Myrhol, Magnus Jöndal kettős (utóbbi a 2020-as Eb álomcsapatába is bekerült) és a sérüléssel küzdő flensburgiak (Magnus Röd, Göran Johannessen) biztosan hiányozni fognak, ám keret így is rendkívül mély, ráadásul a sorsolásuk sem rossz: az alsó ágat elnézve a spanyolok vagy a svédek legyőzésével akár a legjobb négy közé is besétálhatnak a norvégok.

4. Franciaország

A francia válogatott 2020-ban Norvégiától és Portugáliától is kikapott, így még a csoportkört sem élte túl, és története legrosszabb Európa-bajnoki helyezését (14. hely) könyvelhette el. Ebből azonban meglehetősen jól sikerült felállni, hiszen a világbajnoki negyedik helyet a tokiói olimpia megnyerése követte.

Ennek tudatában a háromszoros Eb-győztes franciák a 2022-es kontinenstornának is esélyesként vágnak neki, igaz, a felkészülésük közel sem volt ideális. A koronavírus miatt több játékos is csak később tudott csatlakozni, míg a Barca balátlövője, Timothey N’Guessan és a PSG sztárjai, Nedim Rémili és Luka Karabatic sérülés miatt hagyják ki a tornát. Elohim Prandi szintén nem áll majd Guillaume Gille rendelkezésére, miután a PSG átlövőjének karját egy összetűzés során megkéselték szilveszterkor.

A franciák kerete még így is tele van klasszisokkal, ennek ellenére már a csoportkörben is nagyon oda kell majd figyelniük, hiszen a mindig veszélyes horvátok mellett azzal a szerb válogatottal is találkoznak, amelyet a selejtezőben nem sikerült legyőzniük (egy vereség és egy döntetlen).

3. Svédország

A négyszeres Eb-győztes – ezzel rekorder – svéd válogatott legutóbb 2018-ban járt a kontinenstorna döntőjében, igaz akkor Spanyolországgal szemben alulmaradt. 2020-ban a részben hazai rendezésű tornán nem jött össze az elődöntő, a 2021-es világbajnokságon szerzett ezüstérem és az olimpiai ötödik hely azonban jelzésértékű: a Glenn Solberg vezette svéd együttessel minden bizonnyal most is ott lesz majd a végelszámolásnál.

A nemrég generációváltáson átesett svéd keretben egyaránt találhatók rutinos klasszisok (Niclas Ekberg, Jim Gottfridsson) és a nemzetközi színtéren már bizonyított fiatalabb játékosok is (Felix Claar, Lukas Sandell), ráadásul az alsó ágon a sorsolásuk is kedvezőnek mondható. A Rhein-Neckar Löwen kapusának, Mikael Appelgrennek és a Montpellier balszélsőjének, Lucas Pellasnak a hiánya okozhat némi fejfájást Solbergnek, ám svéd válogatott nélkülük is bármelyik együttesre veszélyes lehet.

2. Spanyolország

Egymás utáni három Európa-bajnokságot eddig csak a svédek tudtak nyerni (1998, 2000, 2002), a spanyol válogatott most ennek a bravúrnak a megismétlésére készül. A legutóbbi négy Eb-n egyaránt érmet szerző (sorrendben: bronz, ezüst, arany, arany) spanyolok felkészülése is viszonylag nyugodtan telt, a koronavírus elkerülte az együttest, az edzőmérkőzéseken pedig Iránt és Lengyelországot is legyőzték.

Jordi Ribera együtteséből sérülés miatt a Dujshebaev testvérpár, Alex és Daniel ezúttal hiányozni fog, de a keretben így is szinte minden poszton két klasszist találunk. A Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales kapuspárosnál nehéz jelenleg jobbat találni Európában, ráadásul az előttük tornyosuló fal is rendre jól zár, így egyértelműen minden esélyük megvan, hogy az elsőre könnyebbnek tűnő alsó ágról ismét beverekedjék magukat a legjobb négy közé.

1. Dánia

A legutóbbi két világbajnokságot megnyerő, közte azonban története leggyengébb Európa-bajnoki szereplését produkáló Dánia egyértelműen az aranyéremért utazik Magyarországra. Nikolaj Jacobsen sérülés miatt Lasse Möllert és Anders Zachariassent, a koronavírus miatt pedig Jannick Greent nem tudta behívni a keretbe, amely így is bombaerős.

Az olyan klasszisok, mint Niklas Landin, Lasse Svan, Henrik Toft Hansen vagy éppen Mikkel Hansen mellett szinte az összes kerettag valamelyik európai topcsapatban játszik hétről hétre a Bajnokok Ligájában és a topligákban, továbbá jó néhány óriási tehetség, mint például a még mindig csak 22 éves, az egyiptomi vb-n az All Star-csapatba is bekerülő Mathias Gidsel sikerre éhesen léphet pályára a debreceni csoportkörben, majd minden bizonnyal a budapesti folytatásban is.

A dánok elszántságát jól jelzi, hogy a felkészülés hajrájában erődemonstrációt tartottak: hazai pályán 35-25-re győzték le Norvégiát – elég erős üzenetet küldve ezzel az aranyéremről álmodozó riválisoknak…

A 2022-ES FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG CSOPORTBEOSZTÁSA

A csoport (Debrecen): Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szlovénia

B csoport (Budapest): MAGYARORSZÁG, Hollandia, Izland, Portugália

C csoport (Szeged): Horvátország, Franciaország, Szerbia, Ukrajna

D csoport (Pozsony): Ausztria, Fehéroroszország, Németország, Lengyelország

E csoport (Pozsony): Bosznia-Hercegovina, Csehország, Spanyolország, Svédország

F csoport (Kassa): Litvánia, Norvégia, Oroszország, Szlovákia