Kulisszatitkok című sorozatának legújabb részében az MVM DOME-t járta körbe és nézett be a kulisszák mögé a férfi kézilabda Európa-bajnokság rajtja előtt az M4sport.hu. A római Colosseum méreteivel vetekedő komplexumban minden adott ahhoz, hogy egy sikeres kontinenstorna után akár NBA- vagy NHL-csapatokat is vendégül, no meg játszani lássunk Budapesten.