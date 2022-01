Visszatérhet a Ferrarihoz Jean Todt, az egykori sikerkovács

Bár a Ferrari hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a hírt, több olasz sajtóorgánum úgy tudja, hogy a maranellói gárda még ezen a héten bejelenti Jean Todt visszatérését.

A Corriere della Sera értesülései szerint a Ferrari elnöke, John Elkann még szeptemberben, a Le Mans-i 24 órás viadal alatt tárgyalt Jean Todttal a 75 éves francia szakember esetleges visszatéréséről.

A report out of Italy this morning suggested Jean Todt could return to Ferrari in a super consultant role. My colleague Franco Nugnes’ take on the situation… #F1 https://t.co/8hs8GCd692

— Jon Noble (@NobleF1) December 8, 2021