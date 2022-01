Könnyek és határtalan szeretet – megmutatjuk a 101 éves Keleti Ágnes születésnapjának legmeghatóbb pillanatait

Könnyeket csaltak az emlékek a 101. születésnapját ünneplő Keleti Ágnes szemébe. A világ legidősebb élő olimpiai bajnoka négy tortával ünnepelt és egy egészen különleges ajándékot is kapott.

Lakásában, izgatottan, nagy mosollyal várta köszöntőit a vasárnap 101. születésnapját ünneplő, ötszörös olimpiai és egyszeres világbajnok tornász, Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka.

„Tavaly azt ígértem, hogy legközelebb is eljövök, hát itt vagyok, Isten éltesse, Ági néni!” – köszöntötte hatalmas csokor virággal Keletit Gyurta Dániel, olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszó, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja.

Gyurta Dániel (szürke öltönyben) betartotta tavalyi ígéretét és az elsők között köszöntötte Keleti Ágnest (Fotó: Róth Tamás)

Később Iglói-Nagy István, a külügyminisztérium sportdiplomáciai főosztályvezetője átadta Szíjjártó Péter külügyminiszter üdvözlőlevelét is az ünnepeltnek.

Egy fiatal csellista pedig teljesen elvarázsolta Ági nénit, a csellószó könnyeket csalt a szemébe. A kamaszkorú kislány ugyanis Keleti egyik kedvenc zeneművével, Camille Saint-Saëns A hattyú című csellószólójával készült, amelyet az ünnepelt maga is szívesen játszott ifjúkorában – a dallamot pedig természetesen ezúttal is dúdolta.

Nem maradhattak el a torták sem, amelyekből négy is érkezett: volt grillázs, dobos, csokoládés-málnás és meggyes túrós is, majd az ajándékok kerültek előtérbe. Közülük is kiemelkedett egy Miskolcról érkezett Keleti Ágnes nevével ellátott sál, amelynek érdekessége, hogy anyagában szerepel az összes eddigi magyar olimpiai bajnok neve is.

A Keleti Ágnes nevével és a megszerzett olimpiai aranyérmek sorszámával ellátott különleges ajándék. A sál anyagában az összes magyar olimpiai bajnok neve szerepel (Fotó: Róth Tamás)

Mint azt a hirado.hu megírta, a legenda izgatottan várta a születésnapi köszöntéseket.

„Sajnos ősszel volt egy fránya balesetem, elestem, még abból lábadozom, de jól vagyok” – mondta minden idők legeredményesebb magyar tornásznője, aki jó étvággyal és humorral lépett az új esztendőbe.

Keleti Ágnes közeli barátja és szóvivője, Róth Tamás lapunknak elárulta, hogy az olimpiai bajnok a baleset miatt ágyba kényszerült, most azonban már a fotelében is sokat ücsörög.

„Az ő korában már elengedhetetlen a 24 órás felügyelet. Egy nővér és egy házvezetőnő vigyáz rá, rendszeresen jár hozzá gyógytornász és orvos is. Mivel imád utazni, leggyakrabban utazási videókat és műsorokat néz, persze az imádott torna mellett. Sokat hallgat zenét, szinte mindig szól valamilyen muzsika a lakásban” – mondta Róth Tamás, aki elárulta, hogy természetesen nagyon fontos volt a legenda biztonsága, ezért a születésnapi köszöntésnél minden résztvevőnek a helyszínen koronavírus gyorstesztet kellett elvégeznie.

A címlapfotón Keleti Ágnes (Fotó: Róth Tamás)