Üzent a szurkolóknak a Fradi orosz mestere

Megtartotta első sajtótájékoztatóját a magyar bajnoki címvédő Ferencváros vezetőedzőjeként az orosz Sztanyiszlav Csercseszov. A legutóbb az orosz válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedő szakember magát és a csapatát is jellemezte pár szóval, elsütött pár viccet, üzent a szurkolóknak végül pedig magyarul is megszólalt.

Az orosz szakember – aki a sajtótájékoztatón elsősorban németül kommunikált – elmondása szerint az eddig tartott három edzés alapján még nem ismerte meg teljesen a keret összes tagját, a mutatott hozzáállás és munka alapján azonban máris elégedettségét fejezte ki. Elmondása szerint a lényeg most azon van, hogy összecsiszolódjon a játékosokkal.

A csapat lépésről lépésre halad, előbb a magyar bajnokság megnyerése a cél, utána lehet minden másról beszélni.

Az orosz mester azt is elárulta: beszélt elődjével, Peter Stögerrel is.

„Húsz éve ismerem Stögert, beszéltünk is telefonon. Minden jót kívánt, és elmondta hogy jó csapat vár majd rám Budapesten” – közölte Csercseszov – „A cél a bajnoki cím, amit nem lehet védekezve elérni. Modern focit akarunk játszani, de később derül ki, milyen stílus illik pontosan a csapathoz és a játékosokhoz. Jó támadókerettel rendelkezünk, ezt ki kell használni, de fő az egyensúly.”

A szakvezető 2016 óta nem trenírozott klubcsapatot, szerinte azonban nem nehéz visszarázódni, egyelőre azonban ismerkedni kell az új környezettel és a helyi szokásokkal. Csercseszov azt is elmondta, hogy Szergej Rebrov is kiváló ismerőse, így látta azt a csapatot is, amit az ukrán tréner vezetett a CSZKA Moszkva ellen az Európa-ligában, de szerinte még korai arról beszélni, az ő stílusa melyik elődjéhez fog jobban hasonlítani.

Csercseszov a Fradi-szurkolóknak is üzent.

– Az ilyen nagy csapatok, mint amilyen a Ferencváros, nem létezne a szurkolók nélkül. Én a munkában hiszek, éppen ezért a fő üzenetem a drukkerek felé, hogy keményen fogunk dolgozni. A cselekvésekben hiszek, nem a szavakban. Az UEFA Európa Liga-mérkőzések alatt teltház volt a stadionban, ám szeretnénk, ha ez a bajnokságban is így lenne.

A saját stílusával kapcsolatban a következőképp nyilatkozott:

„Egy profi csapatnál elengedhetetlen, hogy szigorú szabályok legyenek, az év minden napján a terveknek megfelelően kell dolgozni, muszáj fegyelmezettnek lennie mindenkinek. Nem az egyéni akarat érvényesül, mindenkinek tennie kell a saját dolgát. Ez nem az én találmányom, egyszerűen ilyen a profi futball. Nem lehet anarchia vagy demokrácia, ez egy focicsapat. Minden játékosnak megvan a maga feladata, de emellett a játékosok saját stílusa is kell a csapathoz”.

A slusszpoén pedig egyértelműen a sajtótájékoztató végén durrant el. Az egyik újságíró kérdésére, miszerint a szakember tervez-e magyarul megtanulni, Csercseszov csupán annyit válaszolt: „Egészségedre”. Komolyra fordítva pedig hozzátette, „Nein” – azaz nem. Az orosz menedzser egyébként aktívan tanul angolul, szerinte pár hónap, és nyilatkozni is megpróbál majd.

A címlapfotón Sztanyiszlav Csercseszov (Forrás: Facebook/Ferencváros Torna Club)