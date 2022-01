Djokovics lepukkant migránsszállón várja sorsa alakulását

Sokak szerint botrányos körülmények között őrzik Melbourne-ben a világelső szerb teniszcsillag Novak Djokovicsot, akit egy migránsok számára fenntartott melbourne-i karanténhotelben szállítottak, miután az ausztrál hatóságok szerdán megtagadták az országba való belépését.

Djokovics korábban azt nyilatkozta, nem szeretné, ha bárki arra kényszerítené, hogy beoltassa magát, így végül vakcina nélkül, különengedéllyel utazott el Ausztráliába a január 17-én kezdődő nyílt teniszbajnokságra, amelyet az ausztrál és a nemzetközi sajtó is megdöbbenéssel fogadott.

A viadalon ugyanis csakis kizárólag oltással rendelkező játékosok vehetnek részt, a verseny szervezői viszont a szerb sportoló ügyében kivételt tettek. Djokovics akut egészségi problémára hivatkozva nem oltathatta be magát, ennek ellenére mégis megkapta a jóváhagyást a szereplésre.

A húszszoros Grand Slam-bajnok sztárjátékos Melbourne-be érkezése után azonban botrányos kálvária vette kezdetét. A világelső teniszcsillag

a repülőtéren ugyanis azt nem tudta igazolni, hogy jogosan kapta orvosi mentességét,

az ausztrál hatóságok ezért a kitoloncolása mellett döntöttek. Djokovics és ügyvédi csapata azonban fellebbezett az ítélet ellen, a világsztár pedig most egy lerobbant, migránsoknak és menedékkérőknek fenntartott hotelben, rendőri őrizet mellett várja sorsának alakulását. Annyi biztosnak tűnik, hogy hétfőig a hotelben marad.

Érdekeség, hogy a Park Hotelben 2021 októberében kitört a koronavírus-járvány. A szálló nemcsak karanténhotelnek minősül, hanem itt őrzik azokat a migránsokat is, akik nem jogosultak az országba való belépésre. Emellett a szálloda harmadik és negyedik emeletén két hete tűz volt, a főbejárat melletti falra pedig a következő két feliratot firkantotta valaki: „Ha ingyen kínzást akarsz, gyere be”, illetve „10 év alatt 30 fiatalt kínoztak meg itt”.

It’s believed Djokovic is now here at the Park Royal hotel, where more than 46 refugees are being held indefinitely. pic.twitter.com/NYedL8NkBB — Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022

A következő videón az látszik, ahogy egy sötétített üvegű furgon érkezik a hotelhez, ebben a járműben utazott Djokovics.

A karanténhotel előtt helyi idő szerint csütörtökön délután jelent meg pár szerb szurkoló, aki Melbourne-ben él. Ők azért érkeztek a szállodához, hogy jelenlétükkel kiálljanak Djokovic mellett és tüntessenek az ausztrál hatóságok döntése ellen. Hozzájuk csatlakozott még egy kisebb csoport, amely a hotel többi lakójának szabadon bocsátásáért demonstrált.

Activists gather outside Park Hotel in #Melbourne as they rally for the release of refugees and asylum seekers detained at the premises. #Australia 📸: @Diego_Fedele_ pic.twitter.com/SHDn5FRFlX — Getty Images News (@GettyImagesNews) January 6, 2022

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök azt nyilatkozta, várja a bizonyítékot, amely alátámasztja Djokovic Ausztráliába való belépési igényét:

„Ha ez nem következik be, nem lesz kivételezés, Djokovics pedig máris felülhet a hazafelé tartó gépre”

– jelentette ki a kormányfő. Az ügyben döntő bíró, Anthony Kelly közölte, hogy később tart meghallgatást, így a hírek szerint a teniszező hétfőig még biztosan a hotelben marad.

Djokovics, aki korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, magánélete védelmére hivatkozva továbbra sem hozza nyilvánosságra, hogy kapott-e koronavírus ellen vakcinát. Különengedélyének híre élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, ahol a 16 év feletti lakosság 90 százaléka már két oltást kapott a koronavírus ellen.

Szerbiában óriási felháborodás fogadta, hogy a nemzeti hősként tisztelt sztárt nem engedték be Ausztráliába. Alekszandar Vucsics elnök közölte, hogy az egész ország Djokovic mögött áll, és a szerb hatóság pedig mindent megtesz azért, hogy „a világ legjobb játékosának a zaklatása” mihamarabb befejeződjön: „Egész Szerbia vele van. Az ország a nemzetközi jogot betartva harcol érte és az igazságért. Novak egyébként erős, de ezt mindannyian tudjuk! ”

A Twittert ellepték az ausztrál szurkolók gúnyos megjegyzései az üggyel kapcsolatban. Az egyiken például a teniszsztárt gyümölcsszedő munkásként ábrázolják, aki rossz vízummal érkezett meg Ausztráliába.

Djokovic Sent To Pick Fruit Out The Back Of Griffith After Arriving In Melbourne With Wrong Visa: https://t.co/cmwBNltCii pic.twitter.com/LS9TeUti5q — The Betoota Advocate (@BetootaAdvocate) January 5, 2022

A következő üzenete elég egyértelmű.

Message to Novak Djokovic pic.twitter.com/U5Jv35IIoJ — Ian Ford (@ij_ford) January 5, 2022

Hiába az útlevél, ha nincs más irat. Mondja a vámellenőr, aki történesen a svájci teniszlegenda, Roger Federer képében mosolyog.

A címlapfotón Novak Djokovics (MTI/EPA/Narendra Sresztha)