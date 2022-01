Djokovic ügye nemcsak sportdiplomáciai, hanem politikai botrányhoz is vezet a szakértő szerint

Nem találták meggyőzőnek azokat az orvosi papírokat, amelyek azt igazolják, miért nincs beoltva koronavírus ellen a teniszező, így megtagadták a belépését Ausztráliába – közölte az M1 Híradója. Djokovics ügyvédei fellebbeznek a döntés ellen, azonban ha ezt az ausztrál hatóságok nem fogadják el, akkor a sportoló nem vehet részt a január 17-én kezdődő tornán. Addig is egy karanténhotelben várja a döntést a szerb sztárteniszező.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Ma délután adásában elmondta, hogy az ausztrál hatóságok a sportdiplomáciára is fittyet hányva gyakorolják az országban a koronavírus miatt bevezetett zéró toleranciát.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022