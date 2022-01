Törölték a totó egyik meccsét

A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp nem vett részt vasárnap a Chelsea elleni bajnoki találkozón, mert pozitív lett a koronavírustesztje. A német szakember mellett Alisson Becker kapus, valamint Roberto Firmino és Joel Matip is kihagyta a mérkőzést. Azóta a csapatot felkészítő személyzet három tagja szintén pozitív tesztet produkált.

„Mivel nincs kilátás arra, hogy a jelenlegi helyzet javulni fog a csütörtöki ligakupa-mérkőzés előtt, és a helyzet tovább romolhat, a klub úgy véli, hogy bölcs és észszerű a mérkőzés elhalasztását kérni” – áll a vörösök szerdai közleményében.

BREAKING; Liverpool’s Carabao Cup semi-final first leg at Arsenal on Thursday has been postponed after the EFL accepted a request from the Merseyside club following further cases of Covid in their squad.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 5, 2022