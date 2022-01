Patthelyzet: kalitkában rekedt a melbourne-i reptéren a férfi tenisz világelsője

Az ausztrál nyílt bajnokságon címvédő, húszszoros Grand Slam-bajnok sztárjátékos helyi idő szerint 23:30 órakor (közép-európai idő szerint 13:30-kor) szállt le a melbourne-i Tullamarine reptéren, ám azóta is a hatóságok döntésére vár, hogy beléphet-e az országba.

A kilencszeres bajnok világelső kedden jelezte, hogy részt vesz a melbourne-i Ausztrál Openen, miután a szervezők – akut egészségi problémájára hivatkozva – annak ellenére különengedélyt adtak neki, hogy az Australian Openen minden résztvevőtől elvárják, hogy be legyen oltva a koronavírus ellen, noha ő (magánélete védelmére hivatkozva) egyelőre nem hozta nyilvánosságra, megfelel-e ennek a követelménynek.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022